《絕勝》卡司亮相引熱議！網友秒崩潰「演棒球員還不如記者」 怒批根本搞笑片

棒球電影《絕勝》主演群合體亮相，卻遭網友批評體型太瘦、難以說服觀眾是職業球員。（圖／瀚草文創）

棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）11月27日在樂天桃園棒球場舉行探班記者會，揭曉十二強中華隊的演員卡司。宋柏緯、張庭瑚、陳泰河、胡智強等主演首次公開亮相，展現為角色付出的訓練成果。宋柏緯飾演中華隊長陳傑憲，坦言角色壓力極大，然而，就在卡司公布後不到一天，網路卻炸開鍋。不少球迷看到主演合照後，批評演員體態明顯偏瘦、缺乏職業選手應有的體格與氣勢，有網友直言：「這是在演《全民大悶鍋》嗎？」

宋柏緯飾演中華隊長陳傑憲，坦言壓力不小，為角色積極鍛鍊體能。（圖／瀚草文創）

就在官方卡司曝光後，隨即在網路引發熱議。多數棒球迷不買帳，批評演員體型明顯過於瘦削，缺乏職業運動員應有的魄力與肌肉線條。有網友直言，「這是在拍《全民大悶鍋》嗎？」、「體格都沒練好，怎麼像棒球員？」、「運動員的氣場完全沒有，根本搞笑片」。

有觀眾對比戲外人物與劇中角色時更顯落差，指出劇組邀請真正十二強國手莊昕諺現身記者會，其壯碩身材與主演群形成鮮明對比。莊昕諺在片中僅客串飾演一名記者，讓網友感到錯愕，「長得最像球員的居然去演記者，太可惜了」。

張庭瑚以濃密鬍子詮釋旅美球員林家正，造型引發網友熱議。（圖／瀚草文創）

此外，飾演林家正一角的張庭瑚以一臉濃密鬍鬚出場，也成為另一個被集中火力吐槽的焦點。許多留言調侃其造型誇張，「那個鬍子是張飛嗎？」、「鬍子太出戲，一看就想笑」。不過為了貼近真實球員的身形與動作，宋柏緯透露，自己進行長期高強度訓練，不僅調整體脂、強化核心與腿部肌力，更苦練揮棒、傳接球。他回憶，「那陣子一早起床，全身沒有一塊肌肉不痠」，甚至購買冰浴套組應對身體疼痛。

此外，飾演旅美球員林家正的張庭瑚則以鬍子造型登場，意圖還原角色形象。他透露每天花費三小時進出妝，並努力模仿林家正的說話方式。同場的陳泰河為詮釋左投林昱珉，從原本慣用右手硬是改用左手練習傳接球。他自豪表示：「現在連吃飯都會下意識用左手，左右開攻沒問題」，並喊出自己與角色「相似度99％」。

網友意見普遍指出，儘管演員態度認真、訓練嚴謹，但選角與實際球員形象落差過大，導致難以投入劇情。一句「最像球員的莊昕諺居然去演記者？」更成為熱傳留言。

