《絕勝》台灣隊長是他！ 宋柏緯「買陳傑憲代言品增加信念」：只差沒買熱水器
棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）今（27日）在樂天桃園棒球場舉辦盛大探班記者會，公佈超豪華的十二強賽中華隊卡司，由王識賢飾演「龍貓」教練曾豪駒，張庭瑚飾演旅美好手林家正、宋柏緯飾台灣隊長陳傑憲、陳泰河飾左投林昱珉、胡智強飾先發投手陳柏清等，「夢幻隊」全員亮相！王識賢笑稱：「終於可以公佈我的球員啦！而且今天還有世界棒球十二強的球員莊昕諺來客串演出。」
要演出台灣隊長陳傑憲，宋柏緯坦言壓力不小，他幽默表示：「現在走進便利商店都會順手買一下他代言的產品，當作幫自己儲值一下，除了熱水器還沒買之外，其他的幾乎都入手了。」他認為角色最核心的地方，是面對狀況，能安靜堅持，並給出沈著的決定。
為了貼近陳傑憲的體態和神情，宋柏緯在開拍前便投入高強度的體能訓練。他不僅重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，也加強跑壘用的腿力與揮棒時的核心穩定度，每天跟著教練反覆練習傳接球與打擊姿勢。回想起那段密集訓練的日子，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」
張庭瑚為了神還原林家正的外型，每天都必須花費兩個小時黏鬍子、一小時卸妝，光是造型時間就耗掉近三小時，張庭瑚透露自己是個性較「I」，與林家正外向鼓勵隊友的個性不同，因此特地模仿林家正的說話方式。他自曝拍攝捕手最難的不是技術，而是心理：「有場戲我揮棒竟然真的打出跟林家正比賽時幾乎一模一樣的高飛球，那一瞬間，我覺得自己終於在鏡頭前『是』一個真正的球員，超開心！」
飾演王牌左投林昱珉的陳泰河，原本慣用右手，為了角色硬是練成左投！他自豪地說：「我日常會下意識用左手做事，像是吃飯、拿東西，現在已經能做到左右開攻了！」他更因為外型相似，自信喊話：「片中相似度大概有99％！」
導演姜瑞智分享，在試鏡時詢問陳泰河：「如果今天沒有被選中怎麼辦？」陳泰河自信回應：「我知道你們一定會選我！」自信爆棚的模樣和林昱珉在球場上霸氣的感覺非常相似；此外，導演王維明透露，其實在選角時演員的企圖心與決心、表演能量才是最主要的考量要素，長相與外型倒是其次。姜導笑言：「我們會透過鏡頭把他拍得偉大一點！」
胡智強飾演投手陳柏清，為戲增重 6 公斤，同樣要練左投。最巧的是，胡智強和陳柏清竟然是當兵同梯！胡智強笑說，兩人某次在營區路上，陳柏清還主動問他：「你不覺得我們有點像嗎？」胡智強開拍至今最難忘的是一場投球狀態很差的戲，當時他情緒低落到谷底，靠著隊長跟隊友精神喊話將他拉起，最後竟被拱上去當 MVP，那種團隊力量讓他深深被觸動。
電影《絕勝》由擅長熱血群戲的導演姜瑞智與金馬提名導演王維明共同執導，預計將在 2026 年暑假上映。導演王維明透露，除了今天邀請到莊昕諺客串飾演外，有安排了其他球員的客串演出，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜！」
