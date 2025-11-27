《絕勝》「台灣隊長」選角內幕曝光 宋柏緯狂掃陳傑憲代言商品

宋柏緯飾演台灣隊長陳傑憲。瀚草文創提供



電影《絕勝》今（11╱27）在樂天桃園棒球場舉辦探班記者會公布主演卡司，最受矚目的世界棒球十二強「台灣隊長」陳傑憲一角原本被猜是由也棒球選手出身的曹佑寧擔綱，最後因檔期問題由宋柏緯飾出線，他坦言壓力山大，笑說到便利商店會狂掃陳傑憲代言商品，「幫我的信仰儲值一下」。而張庭瑚則飾演「心靈捕手」旅美球員林家正、陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，另外率領中華隊的先發投手陳柏清由金馬獎最佳新演員胡智強擔任。

被問飾演陳傑憲是否有壓力？宋柏緯坦言：「其實超會，我覺得那個壓力很實在，我有看十二強奪冠的瞬間，我也非常喜歡這個人的特質，我現在去7-11只要看到有他的東西我都會買下來。」笑說只差熱水器還沒買。

提到為角色做的準備，宋柏緯透露與張庭瑚、胡智強、陳泰河一起訓練和重訓，「我慣用是右手，所以我也是練左打，以前沒有揮棒的棒球背景，協調系統也是要重建一下，不然擊球點很難抓到」。

至於如何揣摩陳傑憲？宋柏緯笑說自認與他有99.9％像，「我看了非常多他的影片，基本上我的YT打開，他會一直在我演算法第1名，各種他的新影片都會一直跳出來，我也去爬（文）出一些他的人生背景，知道他是真的經歷過低潮的，可能在十二強之前跟冠軍也不是那麼有緣分，但是我覺得他就是那一種會願意揮出每一棒的人」。

談到陳傑憲的特質，宋柏緯分享：「他有一種安靜的堅持，這種核心能量是我非常敬佩，因為這個角色是在講中華隊十二強的整個脈絡，有很多無名英雄的故事，我覺得傑憲在十二強面臨的決定不是那種想要當隊長的野心，比較像是這個隊需要他，所以他往前站了一步，我很欣賞他的沉著，這也是我這次飾演這個角色覺得要抓到一個最核心的地方，去鼓舞隊友、踏實的一步一步來。」

《絕勝》演員胡智強（左起）、張庭瑚、王識賢、導演姜瑞智、導演王維明、鳳小岳、宋柏緯、陳泰河與球員莊昕諺出席探班記者會。瀚草文創提供

不過最讓宋柏緯覺得可惜的是沒有與陳傑憲見到面，「一直有跟他約時間，但那時候他賽季接近尾聲，所以比較忙」。但笑說有在對方的限時動態留言，「他有回我，他知道我演他」。

對於之前很多人猜是曹佑寧演出陳傑憲一角，導演姜瑞智、王維明坦言：「檔期配不上。」並讚賞宋柏緯對角色的決心，「他覺得不是要演一個角色，是要像那個角角色精神」。

王維明透露宋柏緯從劇組跟他接觸到最後決定用他的2個月期間就開始調整體態，姜瑞智也說：「我們前後聊蠻多次，第1次聊完之後，本來都沒有後續，後來聽到他已經開始在練左打，是這個東西打動了我。」

宋柏緯被問及為爭取角色做努力，他表示：「我自己很喜歡這個角色，因為他也是真實存在的人物，我也沒接觸過這樣的運動類型，他也是很多人心中的偶像，所以我自己很想要這個角色，我知道這角色第一個最主要是動作、是身體，所以覺得自己要先從這邊出發，當時的心態蠻開闊，就覺得不管最後有沒有，其實它都會是我一份成長的禮物，就是去練、去學習這個運動，因為我以前也不是那麼愛運動的人。」

至於是否考慮找陳傑憲演自己？王維明直言：「從來沒有，因為表演的工作還是非常專業，如果真的找了他來，其實對他、對劇組會變成雙重負擔，其實是不合的。」被會有機會找本人客串？他笑說：「我們有蠻多彩蛋喔！」預告《絕勝》將會有多位球員客串現身，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜」。

