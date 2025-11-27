《絕勝》明星卡司陣容曝光 導演預告多位球員將在電影中驚喜現身

4位演員胡智強（左起）、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河與球員本尊陳柏清、林家正、陳傑憲、林昱珉外型都有一定相似度。

以2024年世界棒球12強賽台灣奪冠傳奇為背景的熱血棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），今（27）日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會。記者會曝光全明星卡司，由飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢領軍，宋柏緯、張庭瑚、陳泰河、胡智強分別飾演陳傑憲、林家正、林昱珉與陳柏清，鳳小岳則飾演領隊的虛構角色。

宋柏緯飾演陳傑憲，自認壓力超大。（瀚草提供、攝影組）

王識賢拿起球棒被揶揄還是很「仁哥」，但他的打擊姿勢頗為帥氣。

鳳小岳以領隊身分現身，片中同時也擔任情蒐的重要工作。

《絕勝》已先公布王識賢與鳳小岳的選角，今天主要是球員部分。有「被耽誤的運動員」之稱的張庭瑚，飾演捕手林家正，最大的挑戰是如何讓自己在鏡頭前「是」一個真正的球員。他為貼近林家正外型，每天需花2小時黏鬍子，卸妝還需花費近一小時，笑稱是「耐力訓練」。張庭瑚回憶起拍攝林家正被接殺的高飛球戲份時，竟真的擊出一個與原型比賽時如出一轍的球，讓他瞬間感覺突破了「不是『像』球員，而是『是』球員」的困難點。

平常外型秀氣的張庭瑚，黏上假鬍子辨識度瞬間變低，更能融入角色。

曾奪金馬最佳新演員獎的胡智強為飾演投手陳柏清，不僅刻意增重6公斤至70公斤，也改練左投。他印象最深的是一場台日預賽投球失常的戲，在情緒低落時被隊長拉起，最終還被拱上MVP，讓他親身感受了「團隊力量」。胡智強與陳柏清本尊恰好是當兵同梯，還發覺彼此很像，他曾傳訊對方，但未獲回覆，讓他略帶傲嬌地說：「現在他回我，我不會回他。」

胡智強與陳柏清本尊還是軍中同梯，更認證彼此相像過。

飾演王牌左投「玉米」林昱珉的陳泰河同樣面臨「左投」的極大難題，慣用右手的他為此「與左手培養感情」，從日常吃飯、拿東西都刻意改用左手，目前已能做到「左右開攻」。他對自己的相似度信心滿滿：「當然！99.9%像！」

陳泰河與林身材高大的林昱珉身高相差懸殊，還好身高問題可用鏡頭技術掩飾。

不過陳泰河與林昱珉的身高差異巨大，陳泰河卻完全不在乎，當時姜瑞智問陳泰河對林昱珉的想法，陳泰河直球回應：「就是我！」被問到如果最後落選會怎樣？陳泰河更是自信爆表：「我知道我走出去，你們就會選我！」姜瑞智笑說：「他的自信相當於林昱珉的身高，我們會把他拍得偉大一點。」

《絕勝》公布主要演員名單，除鳳小岳與王識賢外，其餘演員都是首次露面。（瀚草提供）

為了極致追求真實，《絕勝》劇組特地邀請了已退役的「轉運手」兄弟投手官大元擔任演員的訓練教練，進行專業指導。演員們在訓練期間傷痕累累、痠痛不已，陳泰河更曾中暑3次。

在球場上被稱作「拆彈專家」的現役球員莊昕諺也驚喜現身記者會，並客串飾演記者一角。莊昕諺坦言「演戲比打球更難」。導演王維明預告，電影中將有多位現役球員或球員以彩蛋方式現身，帶給球迷驚喜。

