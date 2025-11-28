《絕勝》選角引熱議！網點名「蔡其昌客串」 本尊笑：票房會比預期的差很多

網友點名「蔡其昌客串」，本尊回應了。（翻攝蔡其昌臉書）

以2024年世界棒球12強賽台灣奪冠傳奇為背景的熱血棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）在27日公布演員，不過網友喊，「有點《全民大悶鍋》味道」，對此，中職會長蔡其昌今（28）日受訪時回應此事，至於有網友喊「乾脆找會長客串，蔡其昌則笑說，「我相信找我，票房會比預期的差很多」。

《絕勝》卡司公布 網友反應曝光

熱血棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）昨天公布全明星卡司，其中宋柏緯、張庭瑚、陳泰河、胡智強分別飾演陳傑憲、林家正、林昱珉與陳柏清，鳳小岳則飾演領隊的虛構角色。

廣告 廣告

《絕勝》選角曝光，其中包含演員胡智強（左起）、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河。

卡司公布後，也掀起網友的熱議，「球員身高體型起碼也別差太多」「連鬍子都用黏的，古裝劇嗎」「有點《全民大悶鍋》味道」「球員比演員帥，怎麼演？」「我還是看紀錄片好了」「那個鬍子是來搞笑的嗎」？

找蔡其昌客串？ 本人這樣說

對於網友的熱議，蔡其昌今天受訪時說，很謝謝台灣有些企業願意投資拍攝棒球電影，這多少對台灣棒球都有些幫助。他表示，「電影怎麼演我也不知道，到底像不像大悶過，我也不知道。」。

不過，蔡其昌認為，重點在於作品成功引發話題，讓更多球迷願意討論，有話題、有流量，對電影本身而言反而是種助力。至於有人說「乾脆找會長客串」，他則笑說，「我相信找我，票房會比預期的差很多」。

更多鏡週刊報導

《絕勝》明星卡司陣容曝光 導演預告多位球員將在電影中驚喜現身

香港大火／宏福苑94死惡火！近300人失聯 母親淚捧學士照尋人：上週才剛畢業

華府「2國民兵遭槍擊」1人身亡 川普證實噩耗：另一位「情況非常糟糕」