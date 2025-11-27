《絕勝》4大卡司曝！宋柏緯成台灣隊長陳傑憲 林家正找他演

電影《絕勝》公佈全新卡司名單。（圖／記者黃雅琪攝影）





姜瑞智與王維明聯手執導棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）今（27）日於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會，現場公佈重磅主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正，宋柏緯飾演世界棒球12強「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。

胡智強（左起）、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河共同主演電影《絕勝》。（圖／記者黃雅琪攝影）

宋柏緯飾演「台灣隊長」陳傑憲，感受真正變成球員的感覺，坦言壓力不小，自己也有看去年12強棒球賽冠軍戰台日大戰：「他有種安靜的堅持是我非常敬佩的，這個電影在講的是中華隊的脈絡，有很多背景無名英雄的故事，我覺得這個角色不是他想要當隊長的野心，是球隊需要時他會往前站了一步，這是角色最核心的地方。」

宋柏緯笑說，現在去超商看到陳傑憲代言的食物都會直接掃貨，可惜這次沒有時間與本人對談，因爲剛好在賽季接近尾聲時期沒有碰到：「我有回他限時動態，他知道我演他，他有回我一個火焰的表情符號。」第一次打棒球除了要練習左打之外，站外野要精準抓到高飛球落點也很困難。

電影《絕勝》故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造台灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇。電影《絕勝》預計2026年暑假檔期上映。



