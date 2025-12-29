絕命攻頂！匹匹達山40歲登山客失溫亡 12/30遺體吊掛

近期因強烈冷氣團來襲，積雪覆蓋高山，吸引登山客前往挑戰雪霸國家公園。一支5人登山隊於12月25日展開「雪山西稜」縱走行程，原計畫28日下山。然而，40歲林姓山友於26日下午在匹匹達山下方箭竹林出現疑似失溫症狀，同行山友立即通報119，但仍無力阻止憾事發生。

由於惡劣天候及糧食耗盡，同行4名山友被迫下撤，並於今（29）日中午平安抵達小雪山資訊站。苗栗縣消防局表示，原本計劃以空勤直升機將林男遺體吊掛下山，但因雲層過厚、氣候不佳，直升機無法飛行，救援行動被迫延至明日再試。現場救難人員現已紮營待命，準備隨時進行後續救援。

值得一提的是，雪霸國家公園近來已發生多起山難事故，部分登山隊伍因低溫及裝備不足而陷入危機。園區管理單位提醒，登山活動需謹慎評估自身體能與裝備，切勿輕忽極端天候對生命安全的威脅。

