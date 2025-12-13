《絕命終結站》台南版！工地鷹架被強風吹垮...2路人直衝對向逃命

社會中心／洪正達報導

工地鷹架瞬間被吹翻到路面，所幸2名路人及時逃往對面未受傷。（圖／翻攝畫面）

台南市東區13日下午發生一起驚險事件，一處位在勝利路與懷恩街口的建築工地，其外部的鷹架不知何故在下午3點56分疑因耐不住強風吹襲後應聲倒塌，好險無人受傷，現場的2名工人即時逃出，工務局也是事後了解事發原因。

據了解，當時警方接獲民眾報案，指出在勝利路、懷恩街口發生工地鷹架倒塌，員警獲報到場了解後，初判是當時耐不住強風吹襲，還好並沒有人員傷亡及財損。

此外，由於今天是星期六無人員在場，施工單位及工務局獲報後已派員前往現場善後，警方則協助周邊交管，以利復原工作快速進行。

更多三立新聞網報導

昔遭拖拽全身傷！南投老牛入住「老牛的家」近況曝光...平靜的讓人心疼

詭異！台南妙齡小姐姐 「馬路衝浪」連續撲車...第二次真的被撞倒了

騙很大！高雄女騙子「道具鈔票」混進瑞豐夜市...刈包老闆鷹眼識破

撞擊瞬間曝光！為查詐騙車手...新興分局勇警閃車自撞違停小貨車

