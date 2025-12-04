絕命終結站？雙層校車衝撞矮橋「車頂掀開」 8歲學童頭部嚴重撕裂傷

1輛載有約30名小學生的雙層校車，因不明原因衝撞一處低矮橋墩。（翻攝自Lancs live）

英國蘭開夏郡科普爾（Coppull）3日發生一起驚險校車事故。1輛載有約30名小學生的雙層校車，因不明原因衝撞一處低矮橋墩，強大的衝擊力道導致整個車頂被活生生掀開。這場意外造成1名8歲男童頭部受到「嚴重撕裂傷」，緊急送醫治療，另有8名學童因輕傷在現場接受救護人員處理。

校車如何撞上橋墩？30名學童傷勢嚴重嗎？

這輛校車當時載運著伍德佛德（Wood Fold）小學的學生。事故約發生於當地時間中午12點30分，地點在科普爾的斯潘德莫爾巷。

廣告 廣告

蘭開夏郡警方表示，所有車上人員都已安全撤離，共約30名學童在現場接受了醫護人員的全面檢查。除了受重傷的8歲男童被送往醫院外，西北救護車服務處證實，其餘8名僅受輕微外傷的學童皆已在現場接受治療後解除照護。車上的校車司機和2名隨車老師則幸運沒有受傷。

事故發生後，誰伸出援手協助受驚嚇的師生？

維根市議會（Wigan Council）發言人表示，他們已知悉此事件，並向傷者表達慰問：「有一名學生已被送往醫院接受治療，我們祝他早日康復。」

市議會指出，這群學童隨後已由備用的巴士送回學校，並安排家長到校接回。

市議會與學校領導團隊同時向所有緊急救護人員表達感謝，讚揚他們在現場迅速應變，並承諾將為受影響的師生提供進一步的心理支持。此外，學校教職員特別向科普爾的「莫里斯優質烘焙坊」表達謝意，感謝他們在事件發生後為老師和學生伸出援手，提供暖心的幫助。

據悉，事發道路為了處理校車拖吊作業封閉了約3小時，目前已重新開放。

更多鏡週刊報導

太狗血！富商公公認罪「光速復合」媳婦情人 唯一受害者兒子仍在監獄受苦

詐騙大遷徙／緬甸炸KK園區淪政治作秀 專家批「打地鼠式掃蕩」：根本不想打中任何1隻

凱特王妃首戴「172年傳世王冠」美到發光！ 1日換3套造型演藝「藍色時尚外交」