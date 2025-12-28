絕命雪山致命低溫傳山難 2人無生命跡象9人待援

雪山西稜2起山難，2人失去生命跡象另9人待援。（圖：雪管處提供）

冷氣團來襲，民眾急著上山賞雪，雪霸山區發生2起山難，造成2人失去生命跡象9人待援。雪管處強調，雪季登山不但要裝備齊全，更是風險判斷與撤退決策的考驗，尤其長程或偏遠路線，沿途缺乏山屋避難，一旦天候惡化，該撤退就應立即撤退，「山永遠都在」，安全才是最重要的。（彭清仁報導）

雪季登山難度危險性都高，山友務必特別謹慎。（圖：苗栗消防局提供）

大陸冷氣團來襲，全台3000公尺以上高山，幾乎都降雪，許多追雪族紛紛衝上山賞雪。也有部分山友提早安排，在百岳歡度耶誕假期。雪霸山區的雪山西稜傳出2起山難，2人疑似失溫失去生命跡象，另有9人受困待援。由於山區積雪道路結冰，加上雨勢不斷，前往救援的台中市消防局和苗栗縣消防局搜救人員，頂著惡劣天候，卻因為前進速度受阻，直升機也受制天候無用武之力。

廣告 廣告

雪霸國家公園管理處表示，雪季登山風險本來就高，提醒山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿因既定行程而勉強前行。雪管處也再次強調，因高山低溫、步道積雪結冰，路況濕滑風險提高，請確實準備雪地三寶冰爪、冰斧和岩盔，並具備相應的雪地行進與風險判斷能力，同時加強保暖措施，審慎評估自身狀況與路況，以安全為最高原則。一旦有風險就應勇敢撤離。

雪管處呼籲，低溫很致命，雪季期間自即日起至3月31日止，請配合雪管處人員及志工於登山口的裝備檢查及勸導，雪季登山請量力而為、審慎規劃，共同守護自身與他人安全。