絕命雪山西稜 兩支登山隊11人受困30公分深雪 2人驚傳心跳停止

兩支登山隊11人挑戰雪山西稜，2人驚傳心跳停止。讀者提供

受強烈冷氣團影響，雪霸國家公園近日迎來銀白雪季。兩支登山隊共11人不畏嚴寒挑戰雪山西稜，卻在惡劣天候下相繼傳出山難，目前已有2名山友疑似因嚴重失溫，不幸失去生命跡象，其餘山友也受困於30公分深的積雪中，處境極其險峻。

消防局接獲求救資訊，兩起事故分別發生在雪山西稜線上的博可爾山草原與匹匹達山東鞍營地。由5人組成的登山隊昨（27日）傍晚在台中和平區博可爾草原附近受困。全員皆已體力不支，40多歲田姓男山友因敵不過高山低溫，不幸失溫導致心跳停止。由於天候極度惡劣，一行人無法撤退至翠池山屋，最終決定原地紮營等待救援。

另一支6人登山隊則在26日下午於苗栗泰安匹匹達山東鞍營地附近發生意外。一名登山客同樣在風雪中突然昏迷並失去呼吸心跳，隊友隨即向雪管處雪見站求救。短短兩天內，絕美雪山接連收割兩條人命，讓原本的朝聖之旅蒙上死亡陰影。

面對嚴峻的救難任務，苗栗與台中消防局火速動員，多名救難人員冒著零度以下的低溫，分頭由台中東勢與雪山登山口挺進。但大自然的反撲令救援進度受阻，目前高山積雪已深達30公分，加上連日降雨不斷、道路結冰，搜救人員只能在濕滑的山路上艱難前行。

苗栗縣消防局第五大隊表示，由於山區雲層過厚且雨勢不斷，空勤總隊的黑鷹直升機雖已全面待命，但目前天候狀況仍不允許起飛進行吊掛。救難人員預計最快要到明天中午才有機會接觸到受困民眾。

雪管處對此不幸事件深感遺憾，並嚴正強調「雪季登山不只是裝備競賽，更是風險判斷的考驗」。特別是雪山西稜這類偏遠路線，沿途缺乏山屋遮蔽，一旦天候惡化，應變空間極小，呼籲山友行前務必以「最壞情境」進行規劃，絕不可因既定行程而勉強前行。

雪山西稜發生兩起山友失溫死亡意外。雪管處提供



