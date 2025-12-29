絕命雪山西稜！2山友失溫身亡 雪管處示警：以「最壞情境」準備

【緯來新聞網】受強烈冷氣團影響，高溫氣溫驟降，不過有2支登山隊不畏風寒，在不同時間挑戰「雪山西稜」縱走路線，沒想到有2名山友發生失溫，其中1人不幸死亡。雪管處提醒，雪季登山風險極高，低溫與風寒效應具高度致命性，山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，切勿勉強前行。

2支登山隊在不同時間挑戰「雪山西稜」縱走路線，結果2名山友發生失溫死亡。（圖／台中市消防局提供）

一組6人登山隊本月26號攀爬雪山西稜縱走，就在登匹匹達山時，40多歲林姓山友因不敵高山低溫，失溫昏迷導致心跳停止，一行人無法撤退至翠池山屋，最後決定原地紮營等待救援。



然而，救難小組剛入不久，在當天晚間6時26分獲報林男失去生命跡象。苗栗縣消防局預計今天中午趕至匹匹達山現場，協助以捲式擔架包裹林男，等待天候許可下由空勤直升機吊掛下山。



另外，有一組5人登山隊在27號攀爬雪山西稜縱走，田姓山友因在博可爾草原失溫無法行走，加上帳篷睡袋溼透、缺乏雪地裝備，其他4人受困等待救援。到了28號早上發現，田姓山友已經死亡。空勤隊今天上午9時57分出動直升機，已將4人掛上機，送回清泉崗機場，並由救護車後送醫院；至於田姓死者，等天晴再將大體搬運到適當地點，再由直升機吊掛運送下山。



雪管處對不幸事件感到遺憾，嚴正強調「雪季登山不只是裝備競賽，更是風險判斷的考驗」，尤其是雪山西稜這類偏遠路線，沿途缺乏山屋遮蔽，一旦天候惡化，應變空間極小，呼籲山友行前務必以「最壞情境」進行規劃，絕不可因既定行程而勉強前行。

