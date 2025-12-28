絕命雪山！2登山隊2山友失溫送命 山上惡劣險況曝光

記者陳佳鈴／苗栗報導

高山積雪已深達30公分，已有2名山友疑似因嚴重失溫不幸失去生命。(圖/翻攝畫面)

強烈大陸冷氣團強勢襲台，高山地區已成銀白世界！雪霸國家公園近日接連發生兩起嚴重山難，兩支不畏寒流挑戰「雪山西稜」的登山隊伍，分別於 26 日與 27 日傳出求救訊息。目前高山積雪已深達30公分，已有2名山友疑似因嚴重失溫不幸失去生命。

根據調查，災情分別發生於雪山西稜的兩處高海拔地帶，6人登山隊攀登匹匹達山，26日下午3時許，苗栗縣消防局接獲報案，該隊一名林姓山友在匹匹達山東鞍營地下方突然昏迷，呈現OHCA狀態。苗栗消防局隨即出動特搜人員，並向空勤總隊申請直升機救援。

另一個5人登山隊，27 日下午4時行經博可爾草原時，一名約40多歲的田姓男山友發生失溫。隊友於今（28）日凌晨回報，田男已無生命跡象，其餘4名隊員也因體力不支且受困深雪待援。

由於高山氣溫極低且雨勢不斷，搜救隊伍行進速度緩慢，目前直升機也因為天候惡劣無法進行吊掛作業。（圖／翻攝畫面）

儘管消防局多次申請空勤直升機試圖吊掛救援，但因山區目前持續下大雨、濃霧籠罩且雲層過厚，直升機完全無法起飛。搜救人員被迫採取最艱難的「徒步挺進」方式，由梨山、泰安分隊及雪管處人員組成地面部隊，在積雪30公分且路面結冰的極端環境下艱難前行。由於高山氣溫極低且雨勢不斷，搜救隊伍行進速度緩慢，不過四名山友已經在指引下，順利平安下徹。

雪管處副處長許嘉祥強調，入冬以來已持續宣導雪季登山安全，但近日發生的憾事顯示「風寒效應」具有高度致命性。雪管處提醒網友，雪季登山不只是裝備競賽，更是對風險判斷的考驗，特別是長程縱走路線，一旦天候惡化，撤退空間極其有限。

山友務必以「最壞情境」作為行前準備基準，若遇到惡劣天候應果斷撤退，切勿因既定行程勉強硬衝，以免將自己與搜救人員置於險境。

