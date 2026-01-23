絕地大逆轉！梅德維夫5盤「讓二追三」拍走馬羅桑 挺進澳網16強

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

大逆轉！俄羅斯前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）今（23）日澳洲網球公開賽上演5盤逆轉秀，在開局落後2盤的不利局面下，梅德維夫在最後3盤強勢反撲，擊敗匈牙利好手馬羅桑（Fabian Marozsan），成功挺進男單16強。

梅德維夫在最後3盤強勢反撲，擊敗匈牙利好手馬羅桑，成功挺進男單16強。（圖／美聯社）

本次翻盤是梅德維夫生涯第5度在「先輸2盤」的情況下逆轉取勝，比賽關鍵出現在第3盤5比5後，梅德維夫一口氣連拿9局，最終以6比7（5）、4比6、7比5、6比0、6比3成功扭轉戰局，戰勝馬羅桑。

梅德維夫賽後坦言，一度已做好輸球的心理準備：「他（指馬羅桑）打得真的非常好，我當時心裡想著，如果我輸了，那就輸了，但我就是要嘗試、我要繼續戰鬥，」梅德維夫最後仍決定全力一搏，他也分享當下的戰術策略：「因為他一直把我調動來調動去，所以我試著更主動進攻一點，結果這樣的改變奏效了，我開始打得更好，我很開心。」

身為前世界球王，梅德維夫在2026賽季展現火燙狀態，開季至今已斬獲8連勝，不過他下一輪將對上熟悉的對手美國新星田恩（Learner Tien），在去年的5盤大戰中，田恩爆冷擊敗梅德維夫，目前在ATP對戰紀錄中，田恩以2勝1負取得領先。

