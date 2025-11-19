《絕地花園》有聲書獨家上架 讓罕病生命故事再度被聽見

時隔多年，《絕地花園》以有聲書形式回到大眾面前，邀請知名廣播人方笛朗讀。（圖：罕見疾病基金會提供）

罕見疾病基金會在早期陪伴罕病家庭的過程中，看見許多家屬面臨診斷漫長、治療奔波、生活適應等艱辛，也看見他們在困境中彼此扶持的力量。在這樣的背景下，基金會與天下文化共同於2001年出版《絕地花園》，由鄭慧卿女士以細膩筆觸，記錄7個罕病家庭的真實生命故事。如今，《絕地花園》推出有聲書版本，讓跨越20多年的故事以聲音重新被看見、被聽見、被感動。

書中每一篇文字都彷彿是一朵從逆境中努力綻放的花，承載著生命的重量與希望。《絕地花園》不只是一本書，更是基金會早期陪伴家庭的縮影，也成為許多罕病家庭在困境時期的精神支柱。2008年，基金會攜手公共電視合作將《絕地花園》改編為電視劇，由知名導演與多位實力派演員共同演繹，使罕病議題以影像形式走進更多大眾視野，引發廣大迴響。二十多年來，《絕地花園》從文字走向影像，如今則以聲音再次出發，讓罕病家庭的生命故事在不同世代間不斷被看見、被聽見。

遺傳性表皮分解性水泡症的病友佩菁在分享中提到，從小到大，家人從未放棄她，不僅陪伴她面對疾病，也給了她追求興趣的勇氣。如今，她不僅能彈鋼琴、畫畫，更成為廣播節目的一員，將自己的聲音傳遞給更多人。「如果沒有家人的支持，我不會有今天的我。」

此次有聲書由資深廣播人方笛溫柔詮釋，在錄製《絕地花園》有聲書、深入了解佩菁的生命故事後，她更深刻看見疾病帶來的疼痛與限制——佩菁的雙手稍有摩擦就可能受傷，連最日常的動作都必須格外小心，但她仍努力彈琴、畫畫，用自己的方式拓展生命的可能。「在佩菁堅強的背後，是家人長年細緻照護與不離不棄的陪伴；從每天換藥、包紮，到面對反覆的疼痛，家屬始終是她最重要的力量。」方笛希望透過聲音，將這份韌性與愛傳遞給更多人。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，《絕地花園》見證了早期罕病家庭所面臨的真實處境，如今以有聲書重新問世，不只是回望過去，也希望能以更貼近時代的方式延續這份力量。她提到，「現在許多年輕人習慣透過 Podcast、有聲書等方式接觸內容，因此基金會也希望藉由聲音媒介，讓罕病家庭的故事觸及更多不同世代，特別是年輕族群。」希望大家能在通勤、休息或生活的片刻中，聽見屬於罕病家庭的勇氣。

《絕地花園》有聲書現在已在 i聽聽iListen獨家上架，邀請大家隨時打開來聽，走進罕病家庭的真實故事。i聽聽 iListen 《絕地花園》獨家上架收聽連結: https://ilisten.page.link/mu72