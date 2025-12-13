絕境中求生存！科學家揭北極熊「驚人自救新招」，DNA變異適應暖化環境。示意圖／取自pixabay

全球暖化對北極熊構成嚴重威脅，冰原棲息地持續縮減，生存壓力與日俱增。專家預估，到2050年，超過3分之2的北極熊可能面臨死亡危機。然而，最新研究發現，北極熊正透過DNA變異自我調適，嘗試在惡劣環境中求生，包括改變飲食習慣與提升抗熱能力，展現出在氣候變遷下的驚人生存潛力，也為物種面對極端環境提供新的科學啟示。

北極熊「DNA變異」應對暖化壓力

根據《衛報》報導，英國東安格利亞大學研究團隊12日在《Molecular Ecology》期刊發表最新研究指出，生活在格陵蘭島東南部的北極熊，其DNA中部分與抗熱、抗老化及新陳代謝相關的基因已發生變化，以適應逐漸升高的氣溫。

DNA跳躍基因活性提升 生存機制被加速

主要研究人員戈登博士（Alice Godden）表示，DNA如同細胞內的指令手冊，指導生物生長與發育，雖然DNA序列隨時間自然演化，但環境壓力可加速變化。研究發現，全球暖化正明顯提升格陵蘭東南部北極熊DNA中跳躍基因（transposons）的活性。戈登博士形容，這是一種北極熊對抗氣候變遷的「絕望生存機制」。

全球暖化嚴重威脅北極熊的生存。示意圖／取自pixabay

飲食與生理適應新環境

具體變化包括北極熊逐漸適應以植物為主的飲食，不再完全依賴獵食海豹，同時提升抗熱能力與抗老化能力。由於格陵蘭東南部是北極熊傳統棲地中氣溫變化最劇烈的地區，當地的北極熊必須迅速適應環境，否則將面臨生存危機。

未來研究與人類責任

研究團隊計畫進一步調查全球其他地區的北極熊，觀察是否也出現類似DNA變異。戈登博士強調，雖然DNA變異可能有助北極熊減少滅絕風險，但人類仍需減少化石燃料使用以抑制氣候暖化，「這帶來一些希望，但並不意味著北極熊就能完全避免生存威脅」。



