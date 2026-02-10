絕對優勢！高市啟動修憲強國 3月訪美會川普

美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本執政自民黨挾帶絕對優勢，單獨取得眾議院超過三分之二的席次。高市早苗昨天晚間召開勝選記者會，宣布接下來的施政方針。當中最受矚目的，就是高市直接挑明了講，將啟動修憲挑戰，外界分析，包括修憲就是為了讓自衛隊變軍隊及解除武器出口限制。另外她也證實3月將赴美與川普進行會談。

自民黨獲得史詩級大勝隔天，首相高市早苗開記者會，親口證實要修憲。

日本首相高市早苗：「憲法是描繪國家理想樣貌的根本，我們也將著眼於國家未來，推進憲法修正的挑戰。」

高市修憲，是為了推動兩大鷹派議程，首先是修改非核三原則，解除武器出口限制，為未來的海外安保行動提供核心支持，第二就是把自衛隊寫進憲法軍隊化，讓日本成為可開戰的正常國家。

日本首相高市早苗：「自己的國家須由自己守護，若無此決心的國家，別國也不會伸出援手。」

同時高市也力促執政聯盟維新會入閣，分析認為，因為維新會對修憲立場更加強硬，將有助於加速推動修憲。

日本首相高市早苗：「我們將加強情蒐功能，提升國家情報分析能力，將向國會提交設立國家情報局，及強化對日外國投資，安全審查的對日外國投資委員會相關法案。」

高市也將在稍後召開的下屆國會，提交日本CIA設置法案，以加強日本的反間諜能力。

日本首相高市早苗：「我將在3月趁預算審議空檔訪美，與川普總統就全球課題深入交換意見。」

高市也證實，3月將赴約到美國進行川高會談，而美日同盟也將從保護傘，轉向戰略夥伴的關鍵點，預料雙方將達成更深度的軍事，與半導體協議，共同維護第一島鏈的穩定，而高市選擇在修憲前和川普見面，似乎也想藉此獲得重要盟友默許，為推動修憲掃除障礙。

