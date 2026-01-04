「絕對決心行動」對台啟示錄

近日全球恐怕所受到的震驚，不亞於馬杜洛本人；並非是歷經一場快速的軍事入侵行動，而是川普總統公開強調，行動背後的深層動機源於「石油」。未來更會有其他的中南美國家成為潛在目標，引起「香蕉共和國」復辟的疑慮，包括智利、秘魯、墨西哥、巴西、哥倫比亞等國，均感到擔憂。美國則讓外界認為，其確立自身的新門羅主義跟新經濟殖民模式。

先說結論，解放軍若在台執行類似行動，所遭遇困難會遠大於美軍的「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），最大差異在於行動目標，前者是攻佔，而後者是敵後特種作戰，主打快速作業、快速撤離。

針對「委內瑞拉防空系統失靈」，不少討論第一時間認為中俄制的系統是委軍本次軍事行動最大破口。從性能來看，確實或與美軍有代差，但本次所遭遇的「電戰壓制」，更多可能性來自系統超負荷的「高飽和作戰」。攤開委軍戰前所擁有的防空雷達，帳面數據包含俄製36D6/64N6E 6組、解放軍製JY-27 3組，以及美製的AN/TPS-70 10組，放在南美洲第二大面積的91萬6445平方公里（台灣25倍）國土上，這樣的涵蓋範圍只能說勉強夠用而已。最致命的問題是，委軍對於單點防空設備的倚賴，可以說是最大錯誤。

自2025年8月美軍派遣三艘軍艦進駐該海域起，一直到後續派遣福特號航母打擊群，在此區域內的長時間行動，也讓固定區域內的雷達部署情況被抓取，因而第一時間使用電戰壓制雷達系統，並採用「高飽和攻擊」進行反輻射打擊，在制盲後進行大規模的轟炸展開聯合作戰，委國首都上空突入多架AH-64「阿帕奇」、AH-1「眼鏡蛇」武裝直升機，以及MV-22「魚鷹」旋翼機和MH-60「黑鷹」，掩護超過10架的MH-47搭載三角洲部隊進行任務。對於同時來自海上、空中的高飽和作戰，即便具有鋪路爪的台灣也要反思，如何第一時間應對類似情況。

根據美軍參謀首長聯席會議主席凱恩所揭露資訊「這場拘捕行動歷經數月規劃與反覆演練，行動期間超過150架軍機自西半球多個基地起飛，進行高度協同作業，在維持戰術奇襲的情況下，成功將一支攔截部隊送入卡拉卡斯市中心。參與任務的機型包括F-22、F-35、F-18、EA-18G 電戰機、E-2 預警機、B-1 轟炸機，以及多架無人機。

所謂「看得到、打得到」，不只是感測器與飛彈的數量問題，而是機動部署、分散指揮、即時授權、戰場共同圖像建立是否能在戰時成立。若防空仍停留在集中式決策、層層回報的指管模式，即便單項裝備性能不弱，也難以在高飽和攻擊下發揮效果。防空是一套系統工程，而非單一設備競賽，這一點，國軍勢必反覆思考。

面對解放軍不斷計畫性的進逼與假想演練，「絕對決心行動」更是值得國軍重新思考作戰假想之處。

（作者為淡江大學戰略研究所博士生）