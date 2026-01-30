絕對能源二度涉非法吸金近50億！ 北檢漏夜訊問聲押8人

業務主管吳承峰。（圖／翁靖祐攝）

絕對能源公司涉非法吸金，北檢去年起訴17人，主嫌邱志豪被求18年重刑。昨日北檢指揮警調3度行動，搜索、拘提包含邱志豪在內的9名被告。昨夜調查局依序移送8名被告至北檢複訊，於訊後聲押業務主管吳承峰、主嫌邱志豪秘書邱朝露、人事主管黃永瀚、工程師黃俊維、業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰。由於邱志豪拒絕夜間訊問，因此於今日（1月30）移送北檢複訊。

檢方查出，絕對能源等3家公司，涉犯非法吸金與洗錢，於2023年5月設計絕對能源公司甲種、乙種特別股權協議，宣稱年利率高達25%、42%，且投資滿3年半便能原價買回，非法吸金高達2.7億餘元，被害人更是多達316人。

廣告 廣告

人事主管黃永瀚。（圖／翁靖祐攝）

洗錢部分，邱志豪的指示下，其員工將部分款項兌換為美金，並以借款名義轉匯至其在香港設立的公司以投資虛擬貨幣，再將虛擬貨幣賣出以後轉回美金後匯入絕對能源公司外幣帳戶，全案於去年的12月4日偵結，邱志豪等17名被告被檢方依照加重詐欺取財等罪起訴，邱更是被檢方求刑18年，先前邱志豪在起訴並移審至北院後裁定交保。不過，後續又有民眾向台灣高等檢察署告發，絕對能源集團涉犯另起非法吸金案。

據了解，絕對集團2022至2024年間，發行EGT與TBT兩種虛擬貨幣，並創建Defi借貸平台APP，設計借貸智能合約後，透過說明會等方式，向投資客佯稱只要購買上述的虛擬貨幣後，便可用該平台放款，且享有單月3%至7%的利率，但實際上卻是吸金陷阱，讓將近千名受害者被騙，非法吸金逾50億元。

秘書邱朝露。（圖／翁靖祐攝）

台北地檢署昨日指揮法務部調查局臺北市調查處、臺北市政府警察局大安分局執行第3波的搜索，兵分9路搜索包含邱志豪在內的9名被告住所，並將9名被告拘提到案說明，於訊後聲押業務主管吳承峰、主嫌邱志豪秘書邱朝露、人事主管黃永瀚、工程師黃俊維、業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰。由於邱志豪拒絕夜間訊問，因此預計於於今日上午11時許移送北檢複訊。

業務王宥維（右）、業務徐翰揚（中）、工程師黃俊維（左）。（圖／翁靖祐攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

營養師點名「茶葉蛋含糖高」醫師打臉 悄刪文遭炎上：團隊裝沒事？

不滿種大麻遭判刑！割頸兇手正面照曝光 動手前發長文「歡迎來殺人」

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺