絕對能源假虛擬貨幣吸金50億 主嫌拘提到案移送北檢複訊

記者楊佩琪／台北報導

絕對能源吸金案主嫌邱志豪先前被控吸金2億才起訴、交保，現又涉吸金50億，被拘提到案，移送北檢複訊。（圖／翻攝畫面）

檢調偵辦「絕對能源」吸金案，發現主嫌邱志豪等人不僅招攬投資特別股，還創設「DEFI」借貸平台，發行虛擬貨幣誘使投資人購買，粗估近千人受害，吸金金額高達50億餘元。台北地檢署29日指揮調查局台北市調查處等單位發動搜索，拘提邱男等一共9人到案，其中8人已於30日凌晨聲押禁見，邱男則於30日下午移送北檢複訊。

檢調2025年間偵辦絕對能源吸金案，發現主嫌邱志豪等人涉嫌設計、推廣「甲種特別股」、「乙種特別股」投資方案，宣稱可獲年利率分別為25％、42％，不僅保本，期滿後可取回本金、固定月領高額利潤，吸引民眾投資，不法吸金金額高達2億餘元。北檢偵辦後，依銀行法吸金等罪起訴邱男等一共17名被告。

不過持續追查發現，邱男等人不僅招攬民眾投資特別股，另於2022年起至2025年間，發行「EGT」、「TBT」2種虛擬貨幣，創設「DEFI」借貸平台，開發借貸智能合約，透過舉辦說明會方式，向民眾誆稱購買「EGT」、「TBT」幣後，可以由平台撮合放款，保證月息3%至7%，但其實根本是假放款真吸金，粗估近千人受害，非法吸金規模逾50億餘元。

29日北檢指揮調查局台北市調查處、台北市大安分局兵分9路發動搜索，拘提邱志豪等一共9人到案。其中集團前總監兼業主管吳承峰、秘書邱朝露、出納及人事主管黃永翰、工程師黃俊雄、業務員楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰等8人訊後被依涉犯詐欺犯罪危害管制條例、銀行法吸金等罪，向法院聲押禁見。

