絕對能源向316人吸金2.7億 17成員起訴、負責人求刑18年
〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下追查發現，絕對能源等3家同集團公司，涉以發行甲種、乙種特別股權，至少向316名投資人詐騙吸金2.7億元，檢調警8月及9月發動兩波行動將集團負責人邱志豪、總經理吳思漢等10人聲押禁見獲准，今日依違反銀行法、證券交易法、詐欺危害防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌起訴邱、吳等17人，並針對邱求刑18年、吳16年、絕對能源公司求處罰金刑1億元。
本案是高檢署發交金融機構通報異常匯款案件給予北檢可疑帳戶預警中心，由檢察官林小刊指揮調查局北市調查處、大安警分局偵辦。
專案小組調查，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路3公司，涉嫌從2023年5月起，架設投資理財網站並召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外投資甲種特別股，保證股息首月月利率1％，逐月增加0.2％，年利率25.2％；投資乙種特別股股息月利率為3.5%，年利率為42%，並提供股票做為憑證，致投資人誤認有保障紛紛入金。
檢方查出，絕對能源所獲發的股息，實際上就是投資人的投資本金，典型「後金養前金」手法，向316名投資人詐騙吸金逾2.7億元。預警中心在被害者尚未通報情況下，發揮預警效果，主動介入偵辦。
專案小組追查，邱指示將部分款項匯兌為美金，以借款名義轉匯至香港投資虛擬貨幣，並將部分投資股款層拿來清償個人房屋貸款或挪作他用，或購入不動產。
檢方認為，本案被邱等人詐欺犯罪被害人數達316人，違法吸金達2.7億元，並透過境外公司、虛擬貨幣等管道洗錢，嚴重戕害個人財產法益，破壞金融秩序甚鉅，針對邱求刑18年、吳16年，其他幹部求處6年至16年不等徒刑或適當之刑。
檢方並查扣泰達幣及乙太幣等虛擬貨幣、勞力士手錶2支及現金271萬元；另經法院裁定扣押被告等人及案關公司名下銀行帳戶8322萬9133元、房地，查扣不法所得價值共計1.2億元，均聲請法院依法宣告沒收，未來可用以返還、填補被害人損害。
