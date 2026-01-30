社會中心／馬聖傑、陳奎宏、謝漢暘 台北報導

北檢去年偵辦〝絕對能源〞公司非法吸金案，針對主嫌邱志豪，求處18年重刑，而邱志豪擔心自己被重判，疑似想再大撈一筆潛逃出境！他被查出交保後，繼續以虛擬貨幣為號召，召開說明會，鼓吹民眾投資！光這四年來，邱志豪就違法吸金50多億元，受害人數達上千人！北檢週四發動第二波搜索，拘提九人到案說明。

身穿紅色外套的男子，是絕對能源前總監兼業務主管吳承峰，被調查局人員帶到北檢複訊後，遭聲押禁見。

絕對能源吸金案「疑想落跑」 案外案搞詐騙北撿拘提9人、8嫌聲押

快要走到北檢大門，刻意將帽子拉起，想遮蔽長相，他是絕對能源主嫌邱志豪的秘書邱朝露，訊後同樣遭聲押禁見。還有這名穿著黑色外套的男子，他是絕對能源出納兼人事主管，復訊後也被聲押禁見。

身穿白色短T的男子，是絕對能源吸金案主謀邱志豪。絕對能源集團，才因違法吸金，集團一共17人，在去年底被起訴，邱志豪被裁定交保後，不知悔改，還利用投資虛擬貨幣召開說明會，他疑似怕自己被重判，想大撈一筆後潛逃出境！檢方週四發動搜索，拘提包含邱志豪等一共9人到案，現在8人遭聲押。檢調發現，絕對能源早在五年前就開始，利用發行EGT、TBT2種虛擬貨幣，同時開發借貸平台，鼓吹投資人購買，簽訂智能合約，更說年利率保證36%至84%，強調虛擬幣需要挖礦，因此還發推廣礦機販售，四年間違法吸金超過50億元，近千人受害！





非本案律師李育昇：「被告假借虛擬貨幣投資名義，誘騙被害人交付款項，已涉犯刑法加重詐欺罪，跟銀行法違法吸金罪，由於犯罪所得高達50億元，依加重違法吸金罪論處，可面臨七年以有期徒刑，最重可併科五億元以下罰金。」

絕對能源彷彿成了絕對詐騙！檢調發動出擊，就是怕又有更多受害者因此上當受騙。

