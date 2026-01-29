絕對能源案主嫌另涉吸金逾50億千名投資人受害 檢警調拘提到案

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人，對邱男求刑18年。檢方另查出邱男於111年至114年間涉違法吸金逾50億元，有近千名投資人受害。檢方今天指揮警、調拘提邱男等9人到案，晚間將移送北檢複訊。

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，查出案外案，發現主嫌邱男於111年至114年間涉違法吸金逾50億元，有近千名投資人受害。（中央社資料照）

北檢打詐預警中心去年接獲台灣高等檢察署發交金融機關通報臨櫃異常匯款情形後，協請調查局洗錢防制處提供資料，經綜整分析後，指揮調查局台北市調查處、台北市警察局大安分局偵辦絕對能源吸金案。

檢方指出，絕對能源公司於民國112年間假借投資理財名義設立網站並召開說明會，聲稱從事虛擬貨幣及乾淨能源技術投資，除保障本金，並販售甲種、乙種特別股，號稱年利率最高分別可達25%、42%，並提供特別股股票作為憑證，吸引投資人大量投入資金，統計被害人數高達316人，違法吸金高達2億7730萬元。

北檢去年12月間依詐欺犯罪危害防制條例的3人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財、違反銀行法、證券交易法、洗錢等罪起訴邱男等17人。

邱男偵查期間遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案移審後，法院裁定交保。

北檢調查絕對能源吸金案又查出案外案，發現主嫌邱男於111年至114年間，另涉違法吸金逾50億元，近千名投資人受害，今天指揮台北市調查處、大安分局兵分9路搜索，並拘提邱男等9名被告到案，全案朝加重詐欺、違反銀行法方向偵辦。