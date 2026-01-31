絕對能源集團另涉吸金逾50億千名投資人受害 邱姓主嫌羈押禁見

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人，對邱男求刑18年。檢方另查出邱男於111年至114年間涉違法吸金逾50億元，有近千名投資人受害。檢方29日指揮警、調拘提邱男等9人到案，檢察官30日聲押主嫌邱男，台北地方法院今天晚間裁定邱男羈押禁見。

台北地方法院。（中央社資料照）

北檢打詐預警中心去年接獲台灣高等檢察署發交金融機關通報臨櫃異常匯款情形後，協請調查局洗錢防制處提供資料，經綜整分析後，指揮調查局台北市調查處、台北市警察局大安分局偵辦絕對能源吸金案。

檢方調查，絕對能源集團於民國112年間假借投資理財名義設立網站並召開說明會，聲稱從事虛擬貨幣及乾淨能源技術投資，除保障本金，並販售甲種、乙種特別股，號稱年利率最高分別可達25%、42%，並提供特別股股票作為憑證，吸引投資人大量投入資金，統計被害人數高達316人，違法吸金高達2億7730萬元。

北檢去年12月間依詐欺犯罪危害防制條例的3人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財、違反銀行法、證券交易法、洗錢等罪起訴邱男等17人。邱男偵查期間遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案移審後，法院裁定交保。

北檢調查絕對能源吸金案又查出案外案，邱姓主嫌主持絕對能源集團，於111年至114年間舉辦說明會，鼓吹投資人購買虛擬貨幣EGT、TBT，再把虛擬資產放到集團創設的DEFI借貸平台，讓集團將虛擬貨幣拿去對外放款，號稱平均月息3%到7%，4年來近千人受騙超過50億元。

北檢29日指揮調查局台北市調查處、台北市警察局大安分局兵分9路搜索，並拘提邱男等9名被告到案，其中8名被告因涉嫌加重詐欺、違反銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，檢察官30日凌晨聲請羈押禁見獲准。

主嫌邱男停止夜間訊問，30日下午移送北檢，檢察官複訊後聲請羈押禁見。台北地方法院今天下午5時召開羈押庭，晚間裁定邱男羈押禁見。