絕對能源集團另涉吸金逾50億千名投資人受騙 邱姓主嫌聲押禁見
台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月起訴邱姓主嫌等17人，對邱男求刑18年。檢方另查出邱男涉違法吸金超過新台幣50億元，有近千名投資人受騙，昨天（29日）指揮警、調拘提邱男等9人到案，其中8名被告涉加重詐欺、違反銀行法等罪，檢察官今天凌晨聲押禁見。邱男夜間停止訊問，今天下午移送北檢。檢察官複訊後聲請羈押禁見。
台灣台北地方檢察署打詐預警中心去年接獲台灣高等檢察署發交金融機構通報臨櫃異常匯款情形，協請法務部調查局洗錢防制處提供資料，經綜整分析，指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局大安分局偵辦。
檢方表示，絕對能源集團民國112年假借投資理財名義開設網站及說明會，聲稱從事虛擬貨幣及乾淨能源技術投資，除保障本金，販售甲種、乙種特別股，號稱年利率最高分別可達25%、42%，並提供特別股股票為憑證，吸引投資人大量投入資金，統計被害人數達316人，違法吸金達2億7730萬元。
北檢去年12月依詐欺犯罪危害防制條例3人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財、違反銀行法、證券交易法與洗錢等罪起訴邱姓男子等17人。邱姓男子偵查期間遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案移審後，法院裁定交保。
北檢另查出案外案，絕對能源集團於111年到114年辦說明會，鼓吹投資人買虛擬貨幣EGT、TBT，再把虛擬資產放到集團創設的DEFI借貸平台，讓集團把虛擬貨幣對外放款，號稱平均月息3%到7%，近千人受騙超過50億元。
北檢昨天指揮台北市調查處、大安分局兵分九路搜索，拘提邱姓男子等9名被告到案，其中8名被告涉加重詐欺、違反銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，檢察官今天凌晨聲押禁見。
（責任主編：莊儱宇）
