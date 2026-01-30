「絕對能源」交保再涉詐！虛擬幣吸金逾50億 上千人受害

台北市 / 綜合報導

台北地檢署去年偵辦絕對能源公司吸金案，負責人邱姓主嫌，因涉嫌擅自發行特別股，吸金2.7億，去年12月遭起訴求重刑，沒想到交保後，他還繼續開說明會吸金，不但發行「虛擬貨幣」，還創設借貸平台，誆騙被害人能獲取高利潤，總吸金超過50億元，上千人受害，昨天檢警將邱姓主嫌等9人，逮捕到案。

戴上帽子口罩，雙手上銬，被帶進地檢署，他是絕對能源負責人的邱姓秘書，同樣被帶回偵辦的，還有絕對能源底下的，借貸平台黃姓營運長，和吳姓業務總監，昨(29)日晚間，遭檢調約談訊後通通被聲押，而他們的上頭的大老闆是他。

絕對能源邱姓負責人，去年12月才因誘騙投資，吸金2.7億，遭檢方起訴求重刑18年，交保後竟敢繼續詐騙，檢調查出，絕對能源之前透過推行特別股，誆騙被害人，期滿就能拿回本金加高額利潤，吸金2.7億，總計17人被起訴，但主嫌交保後，繼續發行虛擬貨幣，還推廣礦機販售，在全台召開說明會，甚至創立借貸平台，佯稱年利率最高達84%，詐騙近千人總吸金超過50億。

絕對能源科技，公司就設立在台北市信義區，沒想到主嫌一行人，全被逮後還沒記取教訓，從能源投資到虛擬幣詐騙，絕對能源負責人，去年被收押，遭檢方起訴，事後獲得交保，竟大膽從事詐騙，才重獲自由不到兩個月，這下恐怕又得再遭關押。

