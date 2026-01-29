「絕對能源」吸金又一案！誆虛擬貨幣放款騙逾50億 檢調拘提9人到案

記者楊佩琪／台北報導

檢調偵辦「絕對能源」吸金案，發現主嫌邱志豪等人不僅招攬投資特別股，還創設「DEFI」借貸平台，發行虛擬貨幣，招攬投資人購買，誆稱透過平台撮合放款可獲得3%至7%不等月息，但其實都是假交易，粗估近千人受害，吸金金額高達50億餘元。台北地檢署29日指揮調查局台北市調查處等單位兵分9路搜索，拘提邱志豪等9人到案，全案朝加重詐欺、吸金等罪持續偵辦。

檢調2025年間偵辦絕對能源吸金案，發現主嫌邱志豪等人涉嫌設計、推廣「甲種特別股」、「乙種特別股」投資方案，宣稱可獲年利率分別為25％、42％，並對外舉辦投資說明會，誆稱2種方案不僅保本，期滿後可取回本金、固定月領高額利潤，吸引民眾投資，不法吸金金額高達2億餘元。

同年12月初，北檢以涉犯銀行法吸金等罪，起訴邱男等共17人，並建請法院求處6年至18年以上刑期。全案移審台北地方法院，北院裁定邱志豪等人交保。

不過檢調持續追查，發現邱男等人不僅招攬民眾投資特別股，另於2022年起至2025年間，發行「EGT」、「TBT」2種虛擬貨幣，創設「DEFI」借貸平台，開發借貸智能合約，透過舉辦說明會方式，向民眾誆稱購買「EGT」、「TBT」幣後，可以由平台撮和放款，保證月息3%至7%，但其實根本是假放款真吸金，粗估近千人受害，非法吸金規模逾50億餘元。

全案經台灣高等檢察署發交台北地檢署打詐預警中心偵辦，29日北檢指揮調查局台北市調查處、台北市大安分局兵分9路發動搜索，拘提邱志豪等一共9人到案，訊後將移送北檢複訊。

