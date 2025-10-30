絕對要N刷！TXT二推VR演唱會撩粉再升級 韓方CEO親口認：準備推女團
韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）在明年1月31日唱進大巨蛋前，搶先在台推出全新VR演唱會《HEART ATTACK》，不僅兌現與粉絲VR演唱會再聚的承諾，更是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。
TXT貼臉寵粉！沉浸式青春奇幻旅程太夢幻
TXT繼今年1月推出首部VR演唱會《HYPERFOCUS》獲得亮眼票房成績與極佳口碑後，時隔不到一年旋即帶著第二部VR演唱會《HEART ATTACK》帶來耳目一新的視覺、聽覺享受，以更多抒情歌曲展開一連串向粉絲傳情的舞台演出。
不同於首部《HYPERFOCUS》以強烈節奏及震撼舞蹈的風格，《HEART ATTACK》VR演唱會以「寫實奇幻校園」為主題，VR演唱會由粉紅色雲彩天空揭開序幕，一路進到校園空間內，瞬間又移動至賽車道上，最後則置身於被極光點亮的冬日風景。《HEART ATTACK》以先進的影像科技引領觀眾身臨其境投身於一場真實與幻想交錯的青春奇幻旅程，每個舞台設計都充滿巧思，吸引觀眾進場來發掘驚喜。
太近了！TXT二度拍攝撩粉功力全面升級
有了第二次VR演唱會拍攝經驗的TOMORROW X TOGETHER，這一次成員們精準掌握了貼近VR攝影機鏡頭的訣竅，對於一鏡到底的拍攝模式亦臻熟練，不僅帶來成熟的舞台表演，也完美地與VR攝影機另一頭的觀眾有更近距的眼神交流與互動，產生共鳴的深層情感，成功俘獲MOA（粉絲名）的心。
不只如此，《HEART ATTACK》VR演唱會也將TOMORROW X TOGETHER最青春活力的一面發揮到淋漓盡致，舞台上快速切換的服裝與視覺特效，也讓粉絲在短短幾秒內心跳加速，就連花絮都撩得粉絲臉紅心跳，與偶像共享一段甜蜜浪漫的沉浸式旅程。
CEO說話了！女團VR電影有望推出
這場VR演唱會由韓國頂尖VR娛樂品牌AMAZE以尖端技術打造，韓國CEO尹俊植 （CJ，YOUN Junsic）今也趁著試映會在台受訪，他分享VR演唱會與一般演出不同，在拍攝前有先提醒藝人要把攝影機當作粉絲，引導藝人去跟鏡頭互動，而TXT也因為是第二度參與，對鏡頭撩粉放電已駕輕就熟，還有機會見到成員小秀腹肌！尹俊植今也分享在選擇合作藝人時，基本上需要雙方都有意願，也有一人會擔心「太近了」而卻步，並加碼透露除了已合作過的人氣男團，也有考慮推出女團的VR電影，只是還在洽談中，敬請觀眾期待。
《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT：HEART ATTACK》10月31日起於台北京站威秀影城展開24天演出，隨後11月28日於台中大魯閣新時代威秀影城巡演17天，接連41天的巡迴不僅滿足MOA的期待，更讓歌迷能有機會多刷、反覆溫習這場獨一無二的VR演唱會。
