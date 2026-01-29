社會中心／綜合報導

北檢去年偵辦絕對能源公司非法吸金2.7億案，針對主嫌邱志豪求刑18年重刑，沒想到又被查出，絕對能源涉嫌以虛擬資產吸金詐騙超過50億元，近千人受害。檢調今天（29）發動第二波搜索，拘提邱志豪等9人到案說明，全案朝加重詐欺、銀行法方向偵辦。

戴口罩、雙手上銬，後面還有一名戴帽子的男子，一起被帶進北檢，他們是絕對能源的業務。

絕對能源去年才被查出，透過設計「特別股權」協議，對外保證獲利、定期還本，吸金高達2.7億餘元，負責人邱志豪被檢方起訴、求刑18年，如今檢調進一步發現，2022年到2025年間，邱志豪創設借貸平台，發行虛擬貨幣，他宣稱透過平台撮合放款，可獲得3%-7%不等月息，殊不知是假的，近千人受害，吸金超過50億元。

絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億 檢拘提負責人邱志豪等9人

絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億（圖／民視新聞）

北檢29號依加重詐欺等罪發動搜索，拘提邱志豪等9人。

絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億（圖／民視新聞）非本案律師李育昇表示，被告假借虛擬貨幣投資名義，誘騙被害人交付款項，已涉犯《刑法》加重詐欺罪及《銀行法》違法吸金罪。由於犯罪所得高達50億元，依加重違法吸金罪論處，將面臨七年以上重刑，最重可併科五億元以下罰金。

絕對能源吸金案連環爆，司法單位一一釐清。





原文出處：絕對集團又涉虛擬幣吸金逾50億 檢拘提負責人邱志豪等9人

