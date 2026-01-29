絕對集團負責人剛被求刑18年！ 今再涉非法吸金50億遭檢調搜索

絕對能源公司再度被搜索，已被起訴的邱志豪再度涉嫌加重詐欺取財罪。（圖／方萬民攝）

台北地檢署先前偵辦絕對能源公司非法吸金案，於去年起訴17人，並針對主嫌邱志豪求刑18年重刑。今日（1月29日）北檢指揮警調3度行動，兵分9路搜索被告住所，並拘提包含邱志豪在內的9名被告到案說明，全案將朝向詐欺、銀防法方向進行偵辦。

檢方查出，絕對能源等3家公司，涉犯非法吸金與洗錢，於2023年5月設計絕對能源公司甲種、乙種特別股權協議，宣稱年利率高達25%、42%，且投資滿3年半便能原價買回，非法吸金高達2.7億餘元，被害人更是多達316人。

洗錢部分，邱志豪的指示下，其員工將部分款項兌換為美金，並以借款名義轉匯至其在香港設立的公司以投資虛擬貨幣，再將虛擬貨幣賣出以後轉回美金後匯入絕對能源公司外幣帳戶，全案於去年的12月4日偵結，邱志豪等17名被告被檢方依照加重詐欺取財等罪起訴，邱更是被檢方求刑18年，先前邱志豪在起訴並移審至北院後裁定交保。不過，後續又有民眾向台灣高等檢察署告發，絕對能源集團涉犯另起非法吸金案。

據了解，絕對集團2022至2024年間，發行EGT與TBT兩種虛擬貨幣，並創建Defi借貸平台APP，設計借貸智能合約後，透過說明會等方式，向投資客佯稱只要購買上述的虛擬貨幣後，便可用該平台放款，且享有單月3%至7%的利率，但實際上卻是吸金陷阱，讓將近千名受害者被騙，非法吸金逾50億元。

台北地檢署今日指揮法務部調查局臺北市調查處、臺北市政府警察局大安分局執行第3波的搜索，兵分9路搜索包含邱志豪在內的9名被告住所，並將9名被告拘提到案說明，預計將於晚間移送至台北地檢署進行複訊。

