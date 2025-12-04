絕對集團非法吸金2.7億！全台316人被害 檢起訴17人怒求重刑

絕對能源公司涉吸金、洗錢，檢方今起訴17人。（圖／翻攝畫面）

絕對創新投資公司、絕對能源公司、絕對創新網路公司因非法吸金2.7億餘元，今年8月、9月台北地檢署指揮警調2度搜索，並分別於訊後聲押主嫌邱志豪等10名重要幹部獲准。台北地檢署於今（12月4日）偵結此案，並依加重詐欺取財等罪起訴17人，針對主嫌邱志豪求處18年以上有期徒刑。

檢方調查，絕對創新投資公司、絕對能源公司、絕對創新網路3家公司，涉自2023年5月起，設計絕對能源公司甲種、乙種特別股權協議，宣稱年利率高達25%、42%，且投資滿3年半便能原價買回，非法吸金高達2.7億餘元，被害人更是多達316人。

另外，絕對能源集團還涉及洗錢，在主嫌邱志豪的指示下，將部分款項兌換為美金，並以借款名義轉匯至其在香港設立的公司以投資虛擬貨幣，再將虛擬貨幣賣出以後轉回美金後匯入絕對能源公司外幣帳戶。

檢方考量到被告均正值青壯年，不思循正當途徑賺取財務，為謀取不法暴利竟以經營公司集團方式詐取吸金，被害人數高達316人，違法吸金高達2.7億餘元犯罪情節以及惡性重大，向法官建請處主嫌邱志豪18年以上有期徒刑；重要幹部吳思漢、吳承峰、李明城、吳佳靜、潘宏欣、黃永瀚求處15至16年以上有期徒刑，並科罰絕對能源公司1億元以上罰金。

另外，檢方於本案查扣比特幣、泰達幣及乙太幣等虛擬貨幣、勞力士手錶2支及現金271萬元；並另經臺灣臺北地方法院裁定扣押被告等人及案關公司名下銀行帳戶8322萬餘元、房地產，查扣不法所得價值共計1.2億餘元，均聲請法院依法宣告沒收。

