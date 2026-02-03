絕望！《惡靈古堡9》真人短片重回拉昆市淪陷之夜，那喊著「STARS」的怪物回來了

卡普空（Capcom）恐怖生存作品《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil: Requiem）即將在 2 月 27 日推出，而官方釋出了一段真人版的新宣傳短片「Evil Has Always Had a Name」（邪惡始終有個名字）。該短片由曾在驚悚電影《長腿》中有精彩表現的知名女星 Maika Monroe 主演。

重返當年拉昆市在短時間內淪陷的真人版預告。（圖源：Resident Evil／Capcom）

根據外媒 Entertainment 報導，這段長約 3 分鐘的宣傳短片與強調戰鬥玩法的遊戲預告不同，將焦點放在情感敘事與絕望氛圍的營造上。故事背景設定在拉昆市，描述一對母女原本平靜的日常生活，卻隨著生化病毒爆發而瞬間崩壞。影片刻畫了她們在充滿殭屍、爆炸與混亂的城市中逃竄求生的過程，並迎來令人心碎的結局。

有趣的彩蛋是在 1 分 33 秒時，可以發現母女兩人逃跑時，背景中警方與特種部隊正在合作，對著遠方開槍，把聲音放大的話就會聽到一句「STARS」。沒錯，就是在《惡靈古堡3》中讓追殺 S.T.A.R.S. 成員的「追跡者」。甚至把短片該段畫面放大後，還能隱約看到追跡者的身影在濃霧之中。