絕望75秒！國會公布濟州空難音檔 機師痛苦呻吟仍不放棄

南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日發生重大空難，造成全機179人罹難，僅2人生還。韓國航空鐵道事故調查委員會近日公布該航班的黑盒子錄音，還原事故當下被鳥擊巨大聲響，機長、副機長搶救且無望的聲音，以及最後的撞擊聲，關鍵75秒令聞者都相當難過。

針對濟州空難，南韓國會成立特別委員會進行調查，根據韓媒報導，該航班在事故當日上午8時58分11秒時準備降落機場，副機長突然警覺跑道附近有許多鳥，喊出飛航術語「Bird！」意謂下方有超級多鳥，嚴重威脅全機安全，後來，經過調查預估，當時現場鳥群數量超過5萬隻。

而機長果斷決策放棄降落，8時58分20秒就下令「Go around」（重飛），就在他試圖拉升機身避開風險，短短6秒便傳出班機遭劇烈撞擊，機長似乎為此受傷傳出痛苦的呻吟聲。

8時58分35秒，機身已遭致命撞擊，接下來15秒，機長與副機長緊急切換手動控制，啟動防火開關、關閉受損引擎等緊急應變程序，反應相當迅速，無奈一切努力力挽狂瀾，飛機在失去動力之後，機長發出「Mayday」求救訊號後，班機於9時02分墜落撞擊跑道未端的電波定位導航設備「定位信標（Localizer）」混擬土牆，造成機上179人罹難，僅2名空服員生還。

濟州空難事故引起國際關注，近日公布的調查報告中，除了針對跑道旁的鳥群檢討，也抨擊機場的「定位信標」有嚴重疏失，當時設置未依循「易碎且高度極小化」的安全準則，反而架設在堅硬的混擬土堆上，以致機身在墜落後又遭劇烈撞擊，降低航班人員生還機率。

空難報告公布後，除卻調查委員提出檢討，罹難者家屬與南韓民眾都相當難過，要求國土交通部為重大疏失負起責任，切勿將責任推給已罹難的機師與機組員。

而南韓國會已正式介入國政調查，未來將對機場防鳥措施、各項安全設施進行檢討和修正安全指數、究責相關人員。

