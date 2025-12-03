絕毒品 基警入班入校反毒宣導

MEITU 20251203 161910822

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局少年警察隊於12月3日到基隆市百福國中「入班入校」宣導，向師生講解何謂「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈）及愷他命等新興毒品對身體所造成的嚴重危害，並提醒少年拒絕來路不明或包裝新奇有趣的零食及飲料，避免成為毒品的白老鼠。

MEITU 20251203 161939025

少年警察隊表示，近年來毒品包裝及施用越來越多樣化，近期有不肖人士將毒品或管制藥品混合菸油製成電子菸彈，販賣供青少年施用，青少年往往因輕忽其危險性，受同儕或陌生人的慫恿而施用，提醒少年若不慎食用新興毒品，除恐造成無法思考及控制身體情形，嚴重時更有致死風險，面對他人誘惑及話術應勇敢拒絕。

廣告 廣告

MEITU 20251203 162000992

基隆市警察局表示，毒品危害身心健康甚鉅，此外，詐騙案件層出不窮，不乏少年受詐團利用誤涉其中，寒假假期將近，提醒青少年切勿因為好奇及貪心淪為詐欺車手或施用毒品，家長平時應多關心瞭解孩子交友情形，建立和諧親子關係及強化其自我保護觀念，民眾若有發現任何不法情事可撥打110，與警方共同維護少年健康成長環境，防制少年遭受危害。