絕無不合！鄭麗文見面給「大擁抱」 盧秀燕：我們就是好姊妹

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

國民黨主席鄭麗文在就任黨魁前允諾，不參加2028大選，但卻又指黨內有能力問鼎總統大位的政治明星「可能不只一位」，引發外界猜測是否她與台中市長盧秀燕是否有「后不見后」的狀況。對此，盧秀燕今（7）日與鄭麗文同台出席黨慶活動時，直接在鏡頭前上演「大擁抱」戲碼，並稱兩人就是好姊妹，有很好的私交。





今早11時，盧秀燕前往中央公園，出席台中市黨部黨慶活動，包含鄭麗文立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔與黃仁等人出席，而盧秀燕也在會前接受媒體聯訪。

盧秀燕（中）接受媒體聯訪。（圖／民視新聞）

記者提問，國民黨台中市黨部黨慶活動，是臨時決定要出席嗎？對此，盧秀燕表示，「不是，我幾乎每年的黨慶都會來，上班時間以市政為主，但是下了班的時間或假日的話，我會有私人的行程，我是國民黨的黨員，也因此每年的黨慶我幾乎都會到」。

記者問到，《經濟日報》調查「地方政府施政滿意度」顯示，台中市達74.2%，請問市長看法？對此，盧秀燕回應，「謝謝大家給我們支持跟民調，不過我常常講民調只是一個參考，最重要是我們要繼續努力做好市政，回報大家」。

記者問到，鄭麗文當選黨主席之後來台中很多次，但都沒跟您碰到面，外界在傳言兩人是否有心結甚至「后不見后」的情況？

對此，盧秀燕否認後說，她在第一次競選市長的時候情況不好，當時大家對自己當選沒有信心，如果有記得的話，她的選前之夜就是由鄭主席幫忙一手承辦，「也因此我們是好姊妹，有很好的私交」。







