民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導

自封為「最強狗仔」的葛斯齊，去（2024）年11月在網路散布偽造LINE對話截圖，影射民進黨立委王定宇與人妻存在曖昧情事，王定宇憤而興訟自清，提告妨害名譽並求償180萬元，北檢今（17）日偵查終結，認定LINE對話截圖為偽造，而且葛男明知內容不實仍蓄意散布，但他因誤信資料為真，所言並非無依據，給予不起訴處分。對此，王定宇稍早回應，葛斯齊應該對他與他的家人致歉，因為北檢已確認內容是假的，絕不容許人格抹煞。





廣告 廣告

王定宇稍早在立法院受訪時表示，他剛剛已經看完這份不起訴處分書的內容，北檢的調查結果可以說是真相大白，因為在不起訴書中，所有的陳述內容都證明這位狗仔的消息來源是造假的，圖檔是來自於中國的APP，而證人都當庭具結作證。

王定宇說，雖然檢察官認為台灣的法律會給予媒體比較寬鬆的言論自由，給予不起訴處分，但通篇裁定書內容，都證明葛斯齊的內容是造假的，「葛斯齊你應該要對我跟我的家人做一個道歉」。

他強調，由於相關指控的內容是假的，民事（求償）部分會繼續與律師研究進行，也經過與律師及相關單位研究、檢調完整調查，證人具結作證證明葛斯齊的指控、「截圖內容」都是造假，只是他有無參與造假內容這件事不清楚。

王定宇警告，此調查結果揭露後，任何人或媒體引用再繼續對他個人進行抹黑或攻擊，「那涉犯刑事、民事就非常清楚，如果還要用假造的內容進行『人格抹煞』的話，後續刑民事他們跟律師團隊已準備好，不容許這樣的事情」。

他強調，大家可以去看北檢的調查結果，更何況葛斯齊利用的是一個想要跟他交朋友、迎合狗仔口味、長期有精神疾患困擾的一個人去做這樣子的事情，「他是否參與其中或單純是被消息來源所騙，這個就尊重檢察官的調查，但是就這個事情最後的呈現，我覺得做為一個人，該道歉就是一個基本的態度」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／絕無曖昧人妻！葛斯齊亂造謠被北檢打臉 王定宇嗆應道歉：不容人格抹煞

更多民視新聞報導

「財劃法不副署」停砍年金比照 傳府院週一對外說明

政院拍板農民退休儲金2.0 民進黨籲藍白：兼顧農工

裝修公司.鞋商不能採購軍火? 沈伯洋:衛浴廠和成曾做抗彈板

