「絕無棄保潛逃之可能！」 賴苡任正式宣布參選台北市議員

台北地院審理綠委吳思瑤、吳沛憶罷免案「幽靈連署」，罷免吳思瑤召集人賴苡任今天（1日）出庭應訊時，仍否認犯罪。賴苡任更表示，為表明絕無棄保潛逃可能，「我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。」

賴苡任。（圖／中天新聞）

賴苡任今天在臉書上發文表示，「今日再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時針對我被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問我及檢察官的意見。檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，我依舊有「逃亡」的可能。我的律師表示，如今已經進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，而我的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。」

賴苡任。（圖／中天新聞）

賴苡任說，本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會「逃亡」，這明顯不符合事實情況。他從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與前桃園市長鄭文燦、前綠委陳歐珀及綠委林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時是對我直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金。

賴苡任說，「我為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。」相信有在關心他的朋友都知道，從他的發文及照片不難看出，自己已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程。

賴苡任。（圖／中天新聞）

賴苡任感嘆，如今需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，還真的沒聽過，希望這項正式宣布，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了。

