絕無超收油價！中油澄清：美伊戰事爆發以來已吸收逾90.6億

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以中油95無鉛汽油零售價為例，2月28日起至4月2日調幅僅為17.3%，不僅遠低於國際原油漲幅，亦遠低於其他亞鄰國家調漲金額。圖：資料照

針對近期外界質疑台灣中油公司超收油價，中油昨（8）日表示，自2月28日美伊戰事爆發以來，國際原油價格漲幅驚人，中油為配合政府穩定物價政策，不僅未超收，更透過亞鄰最低價及美伊戰爭專案平穩機制大幅吸收油價。自戰事爆發迄4月5日，汽、柴油合計吸收金額已逾90.6億元。

中油說明，自2月28日起至4月2日止，杜拜原油(Dubai)漲幅達69.37%、布蘭特原油(Brent)漲幅達77.81%。反觀國內，以中油95無鉛汽油零售價為例，同期間調幅僅為17.3%，不僅遠低於國際原油漲幅，亦遠低於其他亞鄰國家調漲金額，主要原因在於中油透過「亞鄰最低價」，並配合政策優先承擔物價穩定責任，第一時間啟動美伊戰爭專案平穩機制大幅吸收漲幅，使國內汽、柴油零售價格漲幅相對緩和且4月6日至4月12日不調漲，不僅減輕消費者用油負擔，亦有助於平穩國內物價。

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為確保國內油品供應無虞，中油在戰事爆發後立即啟動「緊急調度」計畫，包含提前調貨、同業換貨、市場購買現貨。中油強調，這些緊急採購所增加的額外運費、保險費及貼水等成本，皆未納入現行油價公式中，均由中油自行承擔，不僅未反映至政策吸收金額上，更無外界所謂「超收」之情事。

中油重申，中東戰事未息導致國際油價持續動盪，現仍將以穩定國內油氣供應與配合政策穩定物價為第一要務，至於浮動油價機制調整，中油將委託學者專家進行審慎評估與檢討，籲請大眾理性看待，中油將持續以透明、負責任的態度與各界溝通，以確保台灣能源供應的穩定與韌性。

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