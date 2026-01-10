絕種124年澤珍珠菜重現基隆 議員籲暖東苗圃打造生態基地

曾經被認為絕種124年的澤珍珠菜，109年重新在基隆市暖暖運動公園野地中發現，議員期待市府能夠在鄰近的暖東苗圃，打造復育基地與生態品牌，並透過AR技術讓更多民眾認識。（議員陳冠羽提供／張志康基隆傳真）

曾經被視為物種滅絕長達124年的澤珍珠菜，109年在基隆市暖暖區的暖暖運動公園野地重新出現，包括林業試驗所及在地的民眾都透過移種復育方式保存。議員呼籲市府在暖東苗圃開闢生態基地，將許多以基隆命名的物種、特有種及其他具代表性的植物作為招牌。市府表示，已將生態保育概念納入暖東苗圃規畫，未來將結合AR技術呈現。

基隆市政府去年5月宣布，將於暖暖區的暖東苗圃打造第二座AR生態園區，消息傳出後，引起許多討論。無黨籍市議員陳冠羽認為，暖暖區是一個生態豐富的地區，若市府只單純在暖東苗圃複製AR恐龍樂園，並沒有實質的意義。他建議能夠仿效台北植物園，除保存珍稀植物、打造生態綠牆外，也可以結合AR擴增實境技術，讓民眾能夠認識生活周遭的珍稀植物。

基隆政府允諾，將把暖東苗圃打造生態園區，並結合AR擴增實境技術，讓更多民眾認識在地的物種，成為基隆的生態品牌。（張志康攝）

陳冠羽指出，基隆擁有不少以「基隆」命名的物種，例如基隆筷子芥、基隆澤蘭、基隆葡萄、基隆蠅子草等，雖然不一定是基隆特有種，但對於民眾來說，都有非凡的意義。更遑論109年在暖暖運動公園重新發現原以為絕種124年的澤珍珠菜，都希望能夠在未來，在苗圃中展示。

他也建議，暖東苗圃內的親山步道目前沒有在AR恐龍園區二期範圍內，請產發處研議將步道委託其他單位活化使用，推動環境教育相關活動課程，同時串連社區資源，將社區、生態、文化、觀光串聯在一起，成為基隆生態的品牌基地。

產發處長蔡馥嚀表示，AR生態園區二期選定暖東苗圃的理由，就是因為其有著豐富的原生自然生態。市府也與設計團隊溝通，希望針對暖東苗圃設計相關的擴增實境內容，內容包括基隆的特有種、珍稀物種及台灣特有種等內容，也包括了有「活化石」之稱的雙扇蕨、南洋杉、蘇鐵、筆筒樹等30種以上的物種。

陳冠羽表示，期待市府能夠藉由重新打造暖東苗圃，建立起具國際識別度的生態品牌，成為基隆的生態名片，而不單是另一個複製貼上的園區。

