絕美婚紗照爆紅5年後仍被按讚！網紅突宣布：我離婚了 婚姻破局原因曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

瑞姬5年前因為分享自己的婚紗照爆紅。（圖／翻攝自X）

日本女網紅瑞姬（Rizuki）過去是記者出身，後來轉戰自媒體後，因為在社群分享一系列與圈外尪唯美的婚紗照爆紅，豈料5年過去，瑞姬突然在社群中拋出震撼彈，證實離婚的消息，同時公開情斷原因。

瑞姬2020年因為PO出跟新婚老公的婚紗照，結果畫面太美，讓她因此收割一票粉絲的支持，2022年時還可以看到瑞姬在社群平台放閃，笑喊要讓老公成為世界是最幸福的人，正當眾人以為幸福婚姻會繼續維持下去，瑞姬卻拋出離婚消息。

瑞姬在去年（2025）12月31日跨年夜，感慨分享同一組婚紗照，坦言至今5年仍有人按讚，「但很抱歉，我今年離婚了」，讓粉絲們詫異不已，她透露彼此是和平分開，「愛過7年，也被愛了7年」，雖然曾獲得幸福，但最終仍因為發現彼此不適合而分離。

瑞姬宣布離婚。（圖／翻攝自X）

