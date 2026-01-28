絕美復刻58金高歷代酒標 袖珍鍍金瓶超吸睛
[NOWnews今日新聞] 走過一甲子，58度金門高粱酒陪伴著台灣人度過無數日常，漫漫歲月使它承載的不僅是舌尖上的風味，也成為一代又一代台灣人的共同記憶，不只留存在味蕾，更忠實銘刻在每一次改版的酒標設計上；因濃縮著時代記憶，歷代酒標也成為許多酒迷與藏家爭相收藏的品項。然而想要湊齊歷代酒標，往往需要翻遍老酒行、蹲點拍賣會，耗費數年心力才可能圓夢。但現在，這條漫長的收藏路被濃縮進了一個精緻的袖珍瓶復刻禮盒裡！近期上市消息一出即掀起關注的—「58白金龍袖珍時光寶盒」，史無前例地將歷代五款酒標一次集結，一目了然呈現最初到近代酒標演變；更令人驚喜的是，盒中更藏有最大彩蛋——復刻當年奪金傳奇、閃耀著極致工藝的「鍍金特仕版」袖珍瓶！不需要時光機，只需打開這只寶盒，六十年的醇厚歷史就能在掌心中一次擁有，難怪消息一出，就讓無數收藏控大喊：「必須收編！」
打開「58白金龍袖珍時光寶盒」，彷彿瞬間開啟了一條微型時光隧道。這款由黑松公司攜手金門酒廠精心打造的復刻禮盒，展現了對細節的考究精神，將散落在六十餘載歲月中的珍貴史料濃縮於這一方寶盒之中。細細觀察這五款袖珍瓶，能發現滿滿的「時代彩蛋」。從1962年初代雙龍圖騰的復古筆觸，到中文標示「由右至左」的閱讀古趣，乃至英文譯名由早期的「Kau Liang Wine」演進至國際化「Liquor」的軌跡，每一處細微的更動都經過嚴格考證，忠實還原了當年的時代氛圍。而貫穿五代酒標、始終如一的「FIRST QUALITY」字樣，更像是一枚堅定的勳章，標示著58度金門高粱酒跨越半世紀不變的品質承諾。這套袖珍時光寶盒不只具備高度的收藏價值，更讓人得以透過掌心中的復刻工藝，看見台灣在語言、設計與文化意識上的變遷，細細品味台灣珍貴的歷史記憶。
此外，最令人無法忽視、引爆藏家渴望的「鎮盒之寶」，莫過於盒中這瓶閃耀奪目、象徵著58白金龍走向世界巔峰時刻的「鍍金特仕版袖珍瓶」！行家們一定記得2019年那場席捲酒市的熱潮，當年為慶祝58白金龍勇奪舊金山世界烈酒大賽全場最大獎「最佳白酒獎」的最高榮譽，曾推出一款鍍金特仕版，甫上市便造成一瓶難求的空前轟動，至今仍是藏家心中的夢幻逸品，而今這款「袖珍鍍金特仕版」正是那段榮耀精神再現！袖珍金瓶上呈現對稱雙龍霸氣盤踞之美，窯爐生產精緻裸瓶，再經真空電鍍、金色高溫烘烤上色，瓶瓶製程精細，堪謂為白酒界中實屬難得的酒界工藝之證。自帶高價值的「袖珍鍍金特仕版」不僅是視覺焦點，更將整組禮盒的收藏價值推向高峰，一次從懷舊到榮耀完整收藏！
適逢新春年節將至，這份細膩復刻的工藝之作，不僅適合作為個人珍藏的時代印記，更是今年春節團圓敘舊、送禮至親好友最具話題與醇厚心意的頂級賀禮。即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店、全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價1,680元/組（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。數量有限，趕緊將這份跨越時空的經典永久珍藏！
