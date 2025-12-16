絕美景色曝光！宜蘭太平山低溫探4度 「地面結霜」宛如撒下糖霜

宜蘭太平山低溫探4度「地面結霜」。（翻攝自太平山國家森林遊樂區臉書）

氣象署指出，今（16）日晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷。海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今天清晨降到4度，太平山莊前的木棧台還結了霜，就像一層糖霜撒在上面，其銀白美景也曝光。

氣象署說，今晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

根據太平山國家森林遊樂區臉書的資訊，就在今天清晨，太平山國家森林遊樂區低溫降到4度，不過陽光灑落，與太平山莊木棧台上結的霜交織出了絕美景色，吸引不少現場遊客拿出手機拍照。

氣象署提醒，明日清晨氣溫仍偏低，白天起東北季風稍增強，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖、澎湖有零星短暫雨，其他地區及金門為多雲到晴。

