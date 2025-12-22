絕美森林美景盡收眼底！濟州島8間咖啡廳推薦，石頭爺爺蛋糕、神秘預約制甜點韓國旅遊必訪 | BAZAAR
PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official/@seogwipean_bakery
今年夏日熱浪來襲，想必大家已經著手規劃暑假的行程，除了歐美或海島國家，韓國濟州島也是許多人心中的度假勝地！除了打卡魚貨生鮮和排隊豬肉湯飯，各式特色咖啡廳也請一定要排進行程。以下整理8間濟州島咖啡廳清單，絕美海景、森林綠意、落日餘暉，還有攻陷狗奴、貓奴的寵物咖啡廳，一篇滿足愛跑咖啡廳的各位！
>>延伸閱讀：2023釜山熱門打卡咖啡廳推薦！絕美夕陽海景配高顏值甜品，宛如私人別墅般的愜意空間不藏私公開
濟州島咖啡廳推薦#1：Seogwipean Bakery
PHOTO CREDIT: IG@seogwipean_bakery
坐擁無敵海景的超人氣麵包店Seogwipean Bakery，店內各式琳瑯滿目的可頌一字排開，搭配不同的餡料或淋面，高顏值的外觀讓人陷入選擇障礙！
PHOTO CREDIT: IG@seogwipean_bakery
買好麵包、甜點後就可以拿到座位區，一邊品嚐麵包一邊欣賞波光粼粼的蔚藍海洋，再愜意不過。
Seogwipean Bakery 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@seogwipean_bakery
地址：제주 서귀포시 성산읍 신양로122번길 17 2F
營業時間：8:00-21:00
濟州島咖啡廳推薦#2：ANDOR bakery&coffee
PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official
來濟州島除了欣賞海景，也不能錯過絕美森林咖啡廳！被陽光和綠意包圍的ANDOR，走出咖啡廳就是一整片森林，可說是絕佳拍照打卡點，也有許多人來這邊拍婚紗！
PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official
店面裝潢以現代設計風格為主，配上大片落地窗採光極佳，Logo也非常有個性感，甜點如同店面一樣充滿活力元素，漸層飲品和橘子造型的慕斯蛋糕，吸睛指數滿點！
ANDOR bakery&coffee 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official
地址：제주 제주시 구좌읍 비자림로 1647 1층
營業時間：10:00-20:00
濟州島咖啡廳推薦#3：byo byo cafe
PHOTO CREDIT: IG@byobyo_cafe
濟州島的守護神—「石頭爺爺」變成蛋糕了！石頭爺爺蛋糕外層是綿密的黑芝麻慕斯，裡面是紅豆粒和酥脆餅乾顆粒，味道豐富且層次感十足，可說是人氣必點單品！
PHOTO CREDIT: IG@byobyo_cafe
byo byo cafe除了富含創意感的甜點，還會根據季節變化搭配時令水果推出各式造型的飲品，在狙擊味蕾的同時，視覺也得到大大的滿足！
byo byo cafe 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@byobyo_cafe
地址：제주 제주시 한림읍 명재로 155
營業時間：10:00-19:00
濟州島咖啡廳推薦#4：Cafe yuzu 카페유주
PHOTO CREDIT: IG@cafe_yuzu
狗奴必收藏這間Cafe yuzu 카페유주！Cafe yuzu是濟州島知名的寵物友善咖啡廳，外觀是充滿濟州島風情的石牆，冬天下雪也別有一番風情，還有超可愛的店狗陪伴大家。
PHOTO CREDIT: IG@cafe_yuzu
店內的大片落地窗採光優、景色美，來份招牌巴斯克乳酪蛋糕和可麗露，度過療癒的午後時光。
Cafe yuzu 카페유주 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@cafe_yuzu
地址：제주 제주시 한림읍 한림상로 17 1층
營業時間：11:00-18:00（週三、四公休）
濟州島咖啡廳推薦#5：Orrrn
PHOTO CREDIT: IG@orrrn_official
位於濟州島東線的Orrrn，裝潢以簡約冷淡風格的設計感裝修，每一個角落都零死角、出片率100%，門口跟牆上大大的Logo也是熱門拍照打卡點，大片落地窗更能將大海一覽無遺。
PHOTO CREDIT: IG@orrrn_official
店內會不定期推出無比誘人的派類小點，不論栗子、玉米、開心果，各個精緻如藝術品一般，讓人捨不得切開品嚐。
Orrrn 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@orrrn_official
地址：제주 서귀포시 성산읍 해맞이해안로 2714
營業時間：10:30-20:00
濟州島咖啡廳推薦#6：제주시차
PHOTO CREDIT: IG@jeju_sicha
充滿復古風情的和菓子小店，店裡的招牌莫過於石頭爺爺和橘子造型的和菓子，切開是綿密豆餡的幸福滋味，木質餐具和裝修也散發濃濃懷舊氛圍，在和煦陽光沐浴下，讓身心靈享受久違的寧靜時光。
PHOTO CREDIT: IG@jeju_sicha
제주시차 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@jeju_sicha
地址：제주 제주시 한림읍 귀덕5길 20-14
營業時間：13:00-17:00
濟州島咖啡廳推薦#7：Jeju meow 제주냥이
PHOTO CREDIT: IG@jeju.meow
Jeju meow 제주냥이根本是貓奴的天堂！結合咖啡廳和文創選物空間，營造溫馨放鬆的環境，店內有自製的拿鐵和手工餅乾，不論甜點和飲品都充滿貓咪元素，還有許多文創商品可以選購，此外店內店外都有許多貓咪主子悠閒地散步著，貓奴們趕緊收藏！
PHOTO CREDIT: IG@jeju.meow
Jeju meow 제주냥이 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@jeju.meow
地址：제주 제주시 구좌읍 해맞이해안로 1178-1 노랑지붕
營業時間：11:00-18:00
濟州島咖啡廳推薦#8：미남미녀
PHOTO CREDIT: IG@hyuna107
미남미녀是濟州島最知名的預約制甜點，店內鄉村慵懶的風格讓顧客彷彿來到小歐洲，甜品造型也跟店內的氛圍相呼應，別具特色。每週都會在Instagram公告營業時間和提供的品項，店內只有四人，想去的朋友記得一定要提前預約！
미남미녀 店家資訊
PHOTO CREDIT: IG@hyuna107
地址：제주 서귀포시 색달중앙로55번길 22
營業時間：13:00-17:00（週一、四、日公休）
Trip.com預訂濟州島之旅
Kloo預訂濟州島之旅
Agoda預訂濟州島之旅
【延伸閱讀】
PHOTO CREDIT: Harper's BAZAAR Taiwan
>>精選首爾10間特色飯店、民宿推薦！「復古庭園式韓屋、高質感設計飯店」首爾住宿指南一篇搞定
>>2023首爾「聖水洞」必訪咖啡廳清單！BLACKPINK、BTS也愛的時尚聖地，熱門打卡地標請收藏
>>2023韓國10大新景點必訪！首爾COEX星空圖書館、史努比庭園等韓國旅遊必拍打卡點推薦
>>2023韓國旅遊美食攻略！精選首爾弘大8間餐廳推薦，延南洞爆紅辣炒章魚、限量玉米派攻陷老饕味蕾
＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 30
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 19 小時前 ・ 10
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 367
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 53
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 52
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 7 小時前 ・ 30
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 10
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 296
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 57
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 61
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 162
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 15 小時前 ・ 1
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12