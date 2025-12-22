絕美森林美景盡收眼底！濟州島8間咖啡廳推薦，石頭爺爺蛋糕、神秘預約制甜點韓國旅遊必訪 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official/@seogwipean_bakery

今年夏日熱浪來襲，想必大家已經著手規劃暑假的行程，除了歐美或海島國家，韓國濟州島也是許多人心中的度假勝地！除了打卡魚貨生鮮和排隊豬肉湯飯，各式特色咖啡廳也請一定要排進行程。以下整理8間濟州島咖啡廳清單，絕美海景、森林綠意、落日餘暉，還有攻陷狗奴、貓奴的寵物咖啡廳，一篇滿足愛跑咖啡廳的各位！

>>延伸閱讀：2023釜山熱門打卡咖啡廳推薦！絕美夕陽海景配高顏值甜品，宛如私人別墅般的愜意空間不藏私公開



濟州島咖啡廳推薦#1：Seogwipean Bakery

PHOTO CREDIT: IG@seogwipean_bakery

坐擁無敵海景的超人氣麵包店Seogwipean Bakery，店內各式琳瑯滿目的可頌一字排開，搭配不同的餡料或淋面，高顏值的外觀讓人陷入選擇障礙！

PHOTO CREDIT: IG@seogwipean_bakery

買好麵包、甜點後就可以拿到座位區，一邊品嚐麵包一邊欣賞波光粼粼的蔚藍海洋，再愜意不過。

Seogwipean Bakery 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@seogwipean_bakery

地址：제주 서귀포시 성산읍 신양로122번길 17 2F

營業時間：8:00-21:00

Seogwipean Bakery IG

濟州島咖啡廳推薦#2：ANDOR bakery&coffee

PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official

來濟州島除了欣賞海景，也不能錯過絕美森林咖啡廳！被陽光和綠意包圍的ANDOR，走出咖啡廳就是一整片森林，可說是絕佳拍照打卡點，也有許多人來這邊拍婚紗！

PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official

店面裝潢以現代設計風格為主，配上大片落地窗採光極佳，Logo也非常有個性感，甜點如同店面一樣充滿活力元素，漸層飲品和橘子造型的慕斯蛋糕，吸睛指數滿點！

ANDOR bakery&coffee 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@andor_jeju_official

地址：제주 제주시 구좌읍 비자림로 1647 1층

營業時間：10:00-20:00

ANDOR bakery&coffee IG

濟州島咖啡廳推薦#3：byo byo cafe

PHOTO CREDIT: IG@byobyo_cafe

濟州島的守護神—「石頭爺爺」變成蛋糕了！石頭爺爺蛋糕外層是綿密的黑芝麻慕斯，裡面是紅豆粒和酥脆餅乾顆粒，味道豐富且層次感十足，可說是人氣必點單品！

PHOTO CREDIT: IG@byobyo_cafe

byo byo cafe除了富含創意感的甜點，還會根據季節變化搭配時令水果推出各式造型的飲品，在狙擊味蕾的同時，視覺也得到大大的滿足！

byo byo cafe 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@byobyo_cafe

地址：제주 제주시 한림읍 명재로 155

營業時間：10:00-19:00

byo byo cafe IG

濟州島咖啡廳推薦#4：Cafe yuzu 카페유주

PHOTO CREDIT: IG@cafe_yuzu

狗奴必收藏這間Cafe yuzu 카페유주！Cafe yuzu是濟州島知名的寵物友善咖啡廳，外觀是充滿濟州島風情的石牆，冬天下雪也別有一番風情，還有超可愛的店狗陪伴大家。

PHOTO CREDIT: IG@cafe_yuzu

店內的大片落地窗採光優、景色美，來份招牌巴斯克乳酪蛋糕和可麗露，度過療癒的午後時光。

Cafe yuzu 카페유주 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@cafe_yuzu

地址：제주 제주시 한림읍 한림상로 17 1층

營業時間：11:00-18:00（週三、四公休）

Cafe yuzu IG

濟州島咖啡廳推薦#5：Orrrn

PHOTO CREDIT: IG@orrrn_official

位於濟州島東線的Orrrn，裝潢以簡約冷淡風格的設計感裝修，每一個角落都零死角、出片率100%，門口跟牆上大大的Logo也是熱門拍照打卡點，大片落地窗更能將大海一覽無遺。

PHOTO CREDIT: IG@orrrn_official

店內會不定期推出無比誘人的派類小點，不論栗子、玉米、開心果，各個精緻如藝術品一般，讓人捨不得切開品嚐。

Orrrn 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@orrrn_official

地址：제주 서귀포시 성산읍 해맞이해안로 2714

營業時間：10:30-20:00

Orrrn IG

濟州島咖啡廳推薦#6：제주시차

PHOTO CREDIT: IG@jeju_sicha

充滿復古風情的和菓子小店，店裡的招牌莫過於石頭爺爺和橘子造型的和菓子，切開是綿密豆餡的幸福滋味，木質餐具和裝修也散發濃濃懷舊氛圍，在和煦陽光沐浴下，讓身心靈享受久違的寧靜時光。

PHOTO CREDIT: IG@jeju_sicha

제주시차 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@jeju_sicha

地址：제주 제주시 한림읍 귀덕5길 20-14

營業時間：13:00-17:00

제주시차IG

濟州島咖啡廳推薦#7：Jeju meow 제주냥이

PHOTO CREDIT: IG@jeju.meow

Jeju meow 제주냥이根本是貓奴的天堂！結合咖啡廳和文創選物空間，營造溫馨放鬆的環境，店內有自製的拿鐵和手工餅乾，不論甜點和飲品都充滿貓咪元素，還有許多文創商品可以選購，此外店內店外都有許多貓咪主子悠閒地散步著，貓奴們趕緊收藏！

PHOTO CREDIT: IG@jeju.meow

Jeju meow 제주냥이 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@jeju.meow

地址：제주 제주시 구좌읍 해맞이해안로 1178-1 노랑지붕

營業時間：11:00-18:00

Jeju meow IG

濟州島咖啡廳推薦#8：미남미녀

PHOTO CREDIT: IG@hyuna107

미남미녀是濟州島最知名的預約制甜點，店內鄉村慵懶的風格讓顧客彷彿來到小歐洲，甜品造型也跟店內的氛圍相呼應，別具特色。每週都會在Instagram公告營業時間和提供的品項，店內只有四人，想去的朋友記得一定要提前預約！

미남미녀 店家資訊

PHOTO CREDIT: IG@hyuna107

地址：제주 서귀포시 색달중앙로55번길 22

營業時間：13:00-17:00（週一、四、日公休）

미남미녀IG

