絕美照曝光！超級月亮今夜現身 週日凌晨2點追最大流星雨

今年第一個「超級月亮」，3日晚間6時3分許現身夜空。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕今年第一個「超級月亮」，今(3日)晚6時3分許現身夜空，用肉眼觀看，可以感受到月亮比平時明亮。由於月球繞行地球的軌道呈橢圓形，當滿月距離地球較近時，月亮從地面看起來就會比平時更大、更明亮，也更具觀賞性，因此被喻為「超級月亮」。下一次「超級月亮」將會出現於今年的12月24日晚間，也將是全年最大滿月。

根據台北天文館指出，由於月球繞地球的軌道是橢圓形，地球位於橢圓的一個焦點上，因此月球和地球之間的距離會有所變化。地月之間的最遠距離約為40萬公里，最近距離約為36萬公里，一般來說，當地月距離小於36萬公里時的滿月，就會被稱為「超級月亮」。

廣告 廣告

象限儀座流星雨 三大流星雨之首

此外，年度三大流星雨之首的象限儀座流星雨，將於明天(4日)週日凌晨達極大期，台北天文館指出，根據國際流星組織(IMO)預測，今年象限儀座流星雨極大期落在4日凌晨2點前後，每小時天頂流星數(ZHR)上看120顆，台灣正位於最佳觀賞帶上。

天文館指出，象限儀座流星雨是以古代測量天體位置的儀器所命名的星座，於1922年國際天文學聯合會重新劃分星座時被廢除，流星雨的輻射點其實是位於現今的牧夫座，但名稱則沿用至今。象限儀座流星雨輻射點將於4日凌晨0點30分從東北方升起，之後流星數量將逐漸增多，且當晚無月光干擾，觀賞條件極佳，天亮前在視野開闊、無光害的地點，有機會看到大量流星。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

今晚到明晨最冷！強烈冷氣團下週接力報到 10度低溫時間曝

高雄、台南罕見8度低溫！鄭明典：中南部要特別注意

