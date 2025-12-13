絕美玉女回台灣了 結婚16年被拍變成這樣

蔡淳佳今晚在台北Legacy TERA開唱。(記者胡舜翔攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕凍齡玉女蔡淳佳今晚在台北Legacy TERA開唱，舉辦「淳粹・25周年」演唱會，她出道以來首度在台灣舉辦個人演唱會，更是她相隔17年與台灣歌迷相見歡，她特別為了台灣歌迷，獻唱自己最喜歡的台語歌曲《家後》，希望帶給歌迷驚喜。

隨著開唱倒數，蔡淳佳稍早採排時，透露最害怕「空氣突然安靜」的時刻，「我就趕快把麥克風拿回來自己唱。」更搞笑交代工作人員，場館的冷氣不要開太強，「觀眾安靜的話我可能就會緊張一點，我的緊張來自於觀眾。」

特別的是，今天正好是她與老公結婚16週年的紀念日，她笑說當初得知團隊定在這天舉辦演唱會也相當驚訝，「我唱歌就是送給他最好的週年禮物。」蔡淳佳招認「我們也沒有什麼儀式感，早年才比較需要」，透露等到耶誕節放假，會回新加坡跟老公補過週年紀念日。

