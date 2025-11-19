絕美玉女歌手出道25年首開唱！一上台就哽咽 「我還在唱給你們聽」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

新加坡「千禧情歌女聲」蔡淳佳日前在廣州舉行「淳粹·25週年世界巡迴演唱會」，巡迴第一站不只唱滿23首金曲，她還在台上同步迎接人生超級里程碑，迎來出道滿25周年的同一天、同一場、同一刻。此外，蔡淳佳的台北站演唱會也即將在12月13日於Legacy TERA登場。

蔡淳佳廣州開唱。（圖／Joi Music淳萃文化提供）

開場先以〈兩個人間〉微電影暖身，蔡淳佳頂著光束以〈幾何〉、〈回到最初〉帥氣登場，歌迷瞬間穿越回她剛出道的聲線記憶。其實蔡淳佳一出場就感動到講不下去：「今天剛好是我出道日……一晃25年，我還在舞台上唱給你們聽。」全場尖叫直接炸裂。更誇張的是，台下竟然有歌迷跟著她十幾、二十年，卻是第一次看到她本尊，大家狂喊：「本尊太美了吧！」連她自己都紅著眼眶說：「能跟你們一起到現在，我真的很珍惜。」

蔡淳佳迎來出道25周年。（圖／Joi Music淳萃文化提供）

原本大家以為哭完情緒就差不多，結果她下一秒直接變「新加坡老師」在台上開課，教「Singlish」，「來，大家跟我念：STEADY bom pi pi！」她還強調：「這句就是很屌、超厲害的意思！」現場學得超投入，全部大喊到破音，笑到不行，整個場館像在上「新加坡語言速成班」，嗨到連燈光師都忍不住偷笑。正式演出結束後，蔡淳佳完全沒急著下台，乖乖站在舞台前陪大家拍照近半小時。

