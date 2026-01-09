絕美銀白世界曝光！首波寒流發威 玉山再降靄靄白雪

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

台灣迎來入冬首波「寒流」，今（9）日平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，雙北也測得低於6度低溫。而中央氣象署位於玉山北峰的氣象站，在今（9）日早上6點觀測到降雪現象，直到上午8點仍持續降雪中，雪花紛飛的絕美畫面也曝光了。

中央氣象署位於玉山北峰的氣象站，在今日早上6點觀測到降雪現象。（圖／「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專）

氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。

各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

