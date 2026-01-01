絕美魔女莉莉絲來了！蔡依林扛超巨暗黑翅膀 站3層樓高、10公尺長劍震撼現身

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（1）日迎來最終場，在演唱會進行到第二章時，蔡依林身穿火辣皮衣服裝，下半身的皮褲以線去纏繞，露出性感的腰部曲線。

蔡依林站上超巨長劍開唱。（圖／凌時差提供）

演唱會第二章「PLEASURE ECHOES PAIN（愉悅在苦痛中迴盪）」，是為全場最重量級的黑暗寓言章節，第二段開始的VCR中，JOLIN墮入象徵人性試煉的「慾望異域」，隨即頂著巨型暗黑翅膀化身為「魔女莉莉絲」站上三層樓高、10公尺長「禁忌之劍」漂浮於觀眾席上登場。

廣告 廣告

蔡依林化身魔女莉莉絲登場。（圖／凌時差提供）

事實上，這把利劍本身就重達30多公斤，堪稱是舞台上的「重量級道具」，在舞台移動搬運時，成了特技舞者的體能大考驗！讓 JOLIN 在彩排時也忍不住笑說：「真的勾起我之前巡演時練鋼管舞的熱血日子！」

蔡依林演唱完〈惡之必要〉後，樂園使者駕著黑馬現身舞台迎接她，隨後及展開一連串招牌舞曲〈特務 J〉、〈大藝術家〉、〈你也有今天〉及〈HOT WINTER〉，當中穿插舞者攀上高聳利劍，並在劍身上恣意搖擺甚至倒掛演出，挑戰人體極限，令歌迷驚呼連連。

蔡依林在劍上熱舞，展現人體極限。（圖／凌時差提供）

更多FTNN新聞網報導

蔡依林太狂啦！「1250萬愉悅之女」雕像搬上大巨蛋 女王氣勢震撼4萬人

最美人間維納斯！蔡依林不只駕馭巨蟒 披「3公尺七彩長裙」騎3層樓高飛馬降臨大巨蛋

蔡依林大巨蛋認「戀愛狀態」！還自揭戀愛腦 甜曝：熬夜醒來臉是亮的

