絕美「水火共生」！恆春出火公園今晚開幕 攝影師認證：比以前更美
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕備受全台期待的恆春半島觀光新亮點「恆春出火地質公園」，歷經多時的整體規劃與環境整建，將於今(1)日晚間盛大開幕！這座占地2.9公頃的地質劇場，不僅完整保留地底天然氣噴發的自然奇景，更創新導入環形水池設計，打造出「水中有火、火中有水」的超現實視覺震撼。針對日前網路一度傳出園區因積水導致景觀不再的疑慮，先行探路取景的攝影愛好者驚艷表示：「火光映照水影，層次感比以前更豐富，簡直美出新高度！」
過去出火景觀區常因雜亂無章、攤販違規亂象備受詬病，屏東縣政府此次重拳整治，將其轉化為具備生態密林、觀星空間與地質劇場的現代化公園。對於外界流傳「水淹火熄」的誤解，現場實地觀察，新設的環形水池正是為了營造「水火共生」的藝術效果，透過精準的水位設計與自然噴發口結合，形成如夢似幻的倒影。
「這才是國際級的景觀！」幾位連日熬夜守候的攝影玩家指出，入夜後的出火地質公園，結合專業的夜間燈光設計，跳動的火焰與波光粼粼的水面相互交織，比起過往單調的地貌，更具視覺張力與神秘感，照片傳出後已在攝影圈引發轟動，紛紛相約「衝一波」捕捉這絕美瞬間。
今晚的開幕式更是眾星雲集，將由屏東在地的「蒂摩爾古薪舞集」以磅礡舞姿揭開序幕，並邀請排灣族金曲歌手戴曉君Sauljaljui進行神聖的祈福儀式，向祖靈祈求平安。重頭戲則由搖滾天團「動力火車」擔綱壓軸，預計帶來40分鐘的經典金曲馬拉松，要在恆春冬季的涼風中，用歌聲與火光點燃全台遊客的熱情。
屏東縣政府交旅處表示，開幕式3000張門票在線上開放後隨即「秒殺」，顯見國人對此地標重生的期待。未搶到票的民眾也別失望，縣府將於官方粉絲專頁「屏東go好玩」進行同步直播，讓全台民眾都能在線上見證這座地質劇場的華麗變身。
屏縣府強調，出火地質公園的完工，象徵恆春半島觀光從「點」串聯成「線」，未來不僅是觀察地質的最佳教材，更是遊客夜間觀星、漫步生態密林的絕佳去處。縣府也呼籲遊客，進入園區應珍惜自然地質景觀，切勿違規烤肉或進行破壞行為，共同守護這片全台罕見的自然奇蹟。
