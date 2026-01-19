絕育完生無可戀？小狗整日趴地「無精打采」讓網友笑翻

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享家中寵物的術後反應，引發大量網友關注與討論，這隻名叫「Chico」的狗狗在完成絕育手術後，回到家中性情大變，從原本活潑的性格轉變為眼神呆滯、神情木然，整日都默默地趴在地上放空，模樣彷彿判若兩犬，讓不少網友感到心疼，卻又忍不住覺得好笑。

據了解，「Chico」是一隻哈士奇與金毛犬的混種，牠從小的個性活潑親人，是家中的氣氛製造機，平日總是精力旺盛、對外界充滿好奇，飼主因考量牠的健康與長遠生活品質，日前便替牠安排絕育手術，術前也先做足了心理準備，卻沒想到愛犬的變化還是遠遠超出主人的預期。

「Chico」雙眼始終直盯前方，對周遭環境幾乎沒有反應

(示意圖/Unsplash)

起初飼主認為「Chico」做完絕育手術後，頂多就只是幾天情緒低落，但直到真正把狗狗接回家時，牠的性格竟發生大轉變，不僅不吵不鬧，一動也不動地趴在地板上，雙眼也始終直盯前方，對周遭環境幾乎沒有反應，甚至連平常最愛的零食都無法引起牠的興趣，宛如「靈魂出竅」般。

面對這樣的情況，飼主一度不知該心疼還是該安慰，「Chico」那副茫然又失落的表情，就像正在認真消化狗生中的一個重大轉折，故事曝光後立刻在網路上引起熱烈回響，不少網友留言表示「看起來像在懷疑人生」、「心碎的反應」、「可能想不通怎麼突然就沒了」、「放心過幾天就會恢復正常」。